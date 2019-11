El PSN confirma a Na+ que le apoyará en la ordenanza del euskera en Pamplona

Actualizada 13/11/2019 a las 10:08

A falta del pleno extraordinario del próximo viernes 22, cuando se someterá a votación recuperar la ordenanza del euskera de 1997, ya se puede decir que la aprobada en la anterior legislatura tiene los días contados. Y es que ayer, tras la comisión de Asuntos Ciudadanos, los socialistas anunciaron que apoyarán a Navarra Suma en su pretensión de poner en uso de nuevo la de la finales de los noventa. Y los trece votos de la coalición que en la figura de Enrique Maya ostenta la alcaldía y los cinco del PSN dan mayoría frente a los siete votos en contra de Bildu y, casi con toda seguridad, los dos de Geroa Bai.



Ya este lunes, la portavoz del PSN, Maite Esporrín, dijo que su grupo se mostraba favorable a la medida. No extrañó a nadie ya que en la anterior legislatura los socialistas apelaron a esta ordenanza en numerosas ocasiones como ejemplo de consenso frente a la impulsada por el bipartito de Bildu y Geroa Bai. Ambas formaciones pudieron sacarla adelante gracias al apoyo recibido de sus anteriores socios de gobierno, Aranzadi e I-E y en junio de este año entraba en vigor.



La de 1997 se pergeñó en el área municipal de Cultura que presidía entonces el socialista Joaquín Pascal, dentro de un tripartito formado además de por el PSN por CDN e IU. Una ordenanza que hizo a Herri Batasuna abstenerse mientras que UPN, ahora dentro de Na+ e impulsora de su recuperación, se opuso.



Se propició el debate



Ayer, ningún grupo votó en contra a que se debatiera en la comisión de Asuntos Ciudadanos y, como hiciera el lunes, la edil de Cultura María García-Barberena (Na+) recordó los dos puntos que se me modifican respecto a la ordenanza de 1997; En la normativa del tripartito, y también en la de la pasada legislatura, si una persona se dirigía por escrito en euskera al Ayuntamiento, se le respondía de la misma manera. Ahora se hará en bilingüe; una medida que Na+ justifica para dar respuesta a lo que marca el Decreto Foral 103/2017 para la zona mixta en la que se encuadra Pamplona.



Y la segunda cuestión es sobre la puntuación que recibe el euskera para acceder a la función pública. La ordenanza que ahora está en vigor, la impulsada por Bildu y Geroa Bai, indica que se puntuará con un 25% en todos los casos. En la de 1997, se dice que se podrá tener en cuenta o no, pero que en el caso de hacerlo entonces también se aplicará ese 25%. Y en la que se aprobará el viernes 22, se indica que se contemplará como mérito en función de si el puesto de trabajo está en contacto con el público o no. Y de ser así, se podría contemplar hasta un 25%, pero no por sistema otorgar el porcentaje al completo.

