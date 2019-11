Actualizada 04/11/2019 a las 12:12

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Navarra se encargará de realizar las inspecciones, los ensayos y las pruebas (entre ellas, una de carga) sobre la estructura de la pasarela del Labrit para conocer su estado real y decidir su futuro, tal y como han explicado este lunes en rueda de prensa el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y el decano del Colegio, Joaquín Salanueva. El Ayuntamiento de Pamplona ha decidido que, ante las discrepancias entre los informes incluidos en el expediente, el equipo redactor del proyecto y la empresa constructora, la entidad idónea para realizar estos trabajos es el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Navarra. Se ha considerado que esta entidad es neutral y objetiva, garantizando independencia y objetividad en el análisis y en la propuesta que realice, y cuenta con la solvencia técnica necesaria para realizar esta tarea de gran complejidad técnica y que requiere un elevado nivel de especialización.

Está previsto que los trabajos de ensayo sobre la pasarela comiencen en noviembre y finalicen a lo largo del mismo mes. Obtenidos los datos, la redacción del correspondiente documento y su entrega podría producirse en enero de 2020. El coste de los estudios y del dictamen es de 50.000 euros (IVA incluido).

GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y DETERMINAR LA POSIBILIDAD DE PONER EN SERVICIO LA PASARELA

Finalizado el expediente de depuración de responsabilidades por los daños ocasionados al Ayuntamiento de Pamplona en la pasarela de Labrit, el Consistorio pamplonés quiere profundizar en la incidencia de los problemas estructurales y constructivos de la pasarela detectados en su estabilidad y permanencia para, en su caso, realizar las actuaciones necesarias que garanticen su seguridad y permitan, en último término, determinar la posibilidad de ponerla nuevamente en servicio.

En el expediente sobre la pasarela del Labrit constan informes técnicos que recogen problemas estructurales y constructivos. En concreto, el informe elaborado por la ingeniería Ideam en febrero de este año afirma que: “la pasarela de Labrit, por sus condiciones de diseño, dimensionamiento y ejecución, no permite garantizar los niveles de seguridad y funcionalidad exigibles de acuerdo con el marco reglamentario y normativo vigente, por lo que no resulta apta para su puesta en servicio. Dadas las necesidades de actuación que se requerirían para subsanar las deficiencias detectadas, entendemos que, en la situación y configuración actual no es viable técnica ni económicamente su reparación”. Esta afirmación ha sido contestada por los agentes que intervinieron en el proceso constructivo, tanto por el equipo redactor y director de la obra como por la UTE constructora, y en este momento, la cuestión sobre el alcance de los daños y la extensión de la responsabilidad se encuentra en los tribunales de justicia.

INSPECCIÓN DE LA PASARELA Y TOMA DE DATOS ESTRUCTURALES A TRAVÉS DE TRES ENSAYOS

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Navarra, que entre sus objetivos tiene la emisión de dictámenes y recomendaciones, se había ofrecido en diversas ocasiones para colaborar en la resolución de la problemática surgida en torno al estado de la pasarela ante las discrepancias técnicas surgidas. El trabajo que va a realizar comenzará con una inspección de la pasarela y la toma de datos estructurales a partir de la realización de tres ensayos. Uno será una prueba de carga dinámica, obteniendo las frecuencias de vibración reales de la estructura. El segundo, la determinación de la tensión real de chapas y elementos estructurales mediante la técnica de ‘Hole-Drillig’ (4 pruebas). Por último, una inspección con videoscopio de los cajones interiores del nudo principal, así como de alguno del vano principal. Tanto para las visitas a la obra como para los ensayos in situ, el Ayuntamiento pondrá a disposición del Colegio los medios necesarios para acceder a la pasarela así como del personal y la maquinaria necesarios para levantar el pavimento y llegar al tablero metálico.

En una segunda fase del trabajo, a partir de los datos obtenidos y junto con la información disponible, se elaborará un informe técnico que recogerá la modelización de la pasarela, estudiando la interacción terreno-estructura; el análisis del comportamiento de la pasarela; la identificación de las patologías y origen de las mismas, y la capacidad real de carga, cargas soportables por la pasarela, con análisis de las posibilidades de refuerzo estructural.

La pasarela del Labrit se abrió al público en diciembre de 2010. En febrero de 2016 se produjo el desprendimiento de algunas chapas que conforman el cierre inferior de la pasarela. Tras recabar informes de los diferentes agentes de la obra, el Ayuntamiento encargó en junio de ese año a la empresa externa Instituto Técnico de Materiales y Construcciones- INTEMAC la inspección y evaluación de la seguridad de la pasarela. En julio de ese año, el Consistorio recibió una nota previa que recomendaba el cierre de la pasarela, y en septiembre se colocó una red. Al existir divergencia entre el informe de INTEMAC y el presentado por el equipo redactor, el Ayuntamiento decidió solicitar uno nuevo a la consultoría de Estructuras de Ingeniería Civil y Edificación IDEAM. Finalmente, en abril de este año un informe de la Asesoría Jurídica municipal sobre el expediente de depuración de responsabilidades desestimaba las cinco alegaciones presentadas por Mapfre, TEUSA técnicas de restauración SA, Oscar Perez y Carlos Pereda, BOREAS nuevas tecnologías SL e Ignacio Olite y reiteraba la responsabilidad solidaria de todos los agentes activando una reclamación económica valorando el daño generado en 794.768,61 euros.

