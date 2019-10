Pamplona compra una plataforma para subir los féretros en el cementerio

02/10/2019 a las 06:00

La noticia la publicó este periódico el pasado mes de julio: el cementerio de Pamplona no disponía desde hacía varios meses de una máquina para poder subir los féretros hasta el tercer piso de los grupos de nichos, motivo por el cual todos los enterramientos tenían que hacerse obligatoriamente en los dos primeros pisos. La carencia se arrastraba desde finales del año pasado, cuando los inspectores del propio ayuntamiento dijeron que la plataforma elevadora que se usaba no cumplía las co

Selección DN+