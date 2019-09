Los estudiantes navarros salen a la calle contra el cambio climático

Actualizada 27/09/2019 a las 13:26

Los estudiantes navarros han cambiado las aulas por el activismo en una mañana de protesta contra el cambio climático. Convocados en el marco de la huelga por el clima a nivel mundial, cerca de un millar de jóvenes, en su mayoría alumnos de Secundaria, se han concentrado este mediodía en la Plaza del Ayuntamiento de Pamplona. Allí han exigido medidas concretas a los Gobiernos para frenar el calentamiento global y han pedido a los presentes predicar con el ejemplo con pequeñas acciones individuales.

La concentración ha sido convocada a las 12 horas y en la misma se han exhibido distintas pancartas con lemas como 'Sin planeta no tenemos futuro'; 'La tierra no nos pertenece, cuidémosla'; 'Emergencia climática' o 'Juntos por el clima'. A la movilización, promovida por 'Fridays for Future', se han sumado distintos representantes políticos y sindicales.

Dos de las organizadoras de la jornada de huelga han dado lectura a un comunicado en el que advierten de que la crisis climática es consecuencia de un modelo de producción y consumo que "ha demostrado ser inapropiado para satisfacer las necesidades de muchas personas, que pone en riesgo nuestra supervivencia e impacta de manera injusta especialmente a las poblaciones más pobres y vulnerables del mundo". En su opinión, "no responder con suficiente rapidez y contundencia a la emergencia ecológica y civilizatoria supondría la muerte de millones de personas, además de la extinción irreemplazable de especies imprescindibles para la vida en la Tierra, dadas las complejas interrelaciones ecosistémicas".

Laura Panero, estudiante de la UPNA y miembro de 'Fridays for future', ha remarcado que con esta movilización los jóvenes quieren pedir que "se escuche a los científicos, que se tomen medidas y que no sólo se hagan planes, sino que luego sean contundentes y realmente se lleven a cabo acciones".

La jornada de protesta, que pretende ser también de huelga de consumo, continuará esta tarde con una marcha a las seis de la tarde que culminará frente al Parlamento de Navarra.

