UGT pide negociar el patrullaje en bicicleta de la Policía Municipal de Pamplona

UGT considera que la reactivación o no del patrullaje de Policía Municipal de Pamplona en bicicleta es "una decisión política que excede del ámbito sindical", pero ha exigido al Ayuntamiento que, en caso de que se reactive este servicio, "se negocie y acuerde con la representación sindical las condiciones laborales de los agentes destinados a prestarlo".

La FeSP-UGT ha señalado que "el bienestar y la seguridad de los ciudadanos no pueden estar supeditados a los intereses políticos" y que "antes de tomar una decisión como la creación o la supresión de un servicio que afecta a las condiciones laborales de los trabajadores como el de patrullaje en bicicleta se consulte con los sindicatos".

No obstante, ha manifestado que "la decisión de establecer un modelo policial u otro es una cuestión política en la que, sindicalmente, no debemos entrometernos".

"Cuestión diferente es que, si se toma la decisión de mantener o reactivar un servicio con unas características como el del patrullaje en bicicleta que afecta a las condiciones laborales de los trabajadores, se deba previamente negociar y acordar con los afectados, a través de sus representantes sindicales, que para eso están, las condiciones en las que se va a prestar ese servicio en todo lo referente al vestuario y material con que se dote a los agentes que vayan a prestarlo, los protocolos de actuación ante condiciones climatológicas adversas, periodos de descanso en el patrullaje, y todo el resto de condiciones laborales que les afecten, al igual que ya está previsto con los agentes que patrullan en motocicleta y para los que existe un protocolo para los días de lluvia, nieve o con temperaturas que sobrepasen unos determinados valores", ha añadido.

La FeSP-UGT ha indicado que no valora la reactivación o no del servicio de patrullaje en bicicleta por entender que excede de sus competencias, pero sí que pide que, en caso de su reactivación, "se negocien con la representación sindical todas las condiciones que afecten a los agentes que vayan a prestarlo y no se imponga a ningún agente la prestación de un servicio sin las debidas garantías laborales y de seguridad y salud".

