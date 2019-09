El soul, el blues y el R&B llenarán Pamplona del 5 al 14 de septiembre.

Actualizada 02/09/2019 a las 12:32

El festival Beltza Weekend celebra su tercera edición, del 5 al 14 de septiembre, con más actividades y una mayor diversidad de espacios, para acercar la música negra, el soul, el blues, el R&B, el swing o el boogie, tratar de llegar a más públicos. El programa de esta edición cuenta con conciertos de grupos de renombre internacional en Zentral, con actuaciones gratuitas al aire libre en la Media Luna y con otras citas cinematográficas, literarias, una exposición e incluso talleres infantiles.

La concejala delegada de Cultura e Igualdad, María García-Barberena, y los miembros de la asociación Gautxoriak Soul Club, organizadores del festival, Josetxo Balda, Iban Iribarren y Germán Rubio, han presentado este lunes esta nueva edición del Beltza Weekend. El plato fuerte son los conciertos en Zentral, que tendrán lugar el viernes 13 y el sábado 14, a partir de las 21.30 horas. El viernes actuarán Aretha Soul Divas & The Silverbacks y Roy Ellis & Mighty Megatons. Las entradas para estos conciertos se venden al precio de 24 euros. Para el sábado se ha programado a Michelle David & The Gospel Sessions y a Lee Fields & The Expressions, con entradas a 25 euros. El abono para ambos días tiene un precio de 42 euros más gastos de gestión. Para jóvenes de 16 a 25 años los abonos cuestan 25 euros. Se pueden adquirir a través de Musikaze (http://bit.ly/BeltzaWeekend2019).

ROY ELLIS Y HOMENAJE A ARETHA FRANKLIN

El viernes Aretha Soul Divas & The Silverbacks será un homenaje a Aretha Franklin, la reina del soul, una mujer que nunca tocó en España. Persona totalmente comprometida con los derechos civiles, su legado musical es enorme, con temas como ‘Respect’, ‘Think’ o ‘I say a little prayer’, que forman parte de la historia de la música popular. Para este homenaje se ha reunido a un all-stars de vocalistas femeninas (Astrid Jones, Juno, Mayka Edjole y Shirley Davis), acompañadas de una de las mejores bandas de soul y funk del país, The Silverbacks.

El jamaicano Roy Ellis, por su parte, es también una de las leyendas vivas de la música contemporánea, Desde sus comienzos en los 60, Roy Ellis ha participado en proyectos de blues, ska y reggae en bandas como The Bees, The Seven Letters o The Pyramids. El éxito le llegó en 1969, bajo el alias Mr. Symarip, vendiendo más de 7 millones de copias de su álbum ‘Skinhead Moonstomp’, un trabajo que nunca ha sido descatalogado. Roy Ellis es pionero en introducir ritmos reggae en Reino Unido y Europa. En su último disco, ‘The boss is back’ presenta doce canciones con sonidos reggae, soul y ska.

LEE FIELDS Y MICHELLE DAVID

Ya el sábado subirá al escenario Michelle David. La neoyorquina, una de las grandes voces del soul y gospel del otro lado del océano, ha trabajado al lado de estrellas como Diana Ross o Michael Bolton. Junto con sus compañeros Onno Smit y Paul Willemsen, lleva un tiempo embarcada en la búsqueda de los orígenes de la música gospel, tirando del hilo del soul y el R&B. Una búsqueda que ha dado como fruto tres álbumes, el último de los cuales, ‘Michelle David & The Gospel Sessions Vol. 3’, va a presentar en Pamplona. Funk y soul, pero también hay afrobeat y cumbia, que alimenta el corazón y calma el alma.

Lee Fields es una leyenda del soul que, en la actualidad, vive el periodo más exitoso y fructífero de su carrera, que comenzó cuando era un adolescente en Carolina del Norte (EE.UU.). Pero no siempre fue así. Fields es un artista de reconocimiento tardío. Hubo un momento, en la década de los 80, en el que casi se dio por vencido. Pero ahora que su éxito es incontestable, este no deja de tener cierto sabor agridulce: sus queridos amigos Bradley y Jones han desaparecido, dejando que Fields continúe con su legado. La música de Lee Fields es atemporal, con ese halo de eternidad de una tradición musical que recoge a la perfección en su último disco, ‘It Rains Love (Big Crown)’, donde expresa sus emociones con honestidad, verdad y, por supuesto, mucho amor.

CINE EN LA FILMOTECA Y LIBRO Y EXPOSICIÓN EN CONDESTABLE

El festival Beltza Weekend ha programado este año otras actividades para acercar al público a otros espacios en los que pueda descubrir los secretos de la llamada música negra. La programación comenzará este jueves con la primera de las dos películas del ciclo cinematográfico que acoge la Filmoteca de Navarra. A partir de las 20 horas, con entrada al precio de 3 euros, se proyectará ‘The Commitments’, largometraje de 1991 sobre la creación de una banda de música soul en Dublín (Irlanda). La semana que viene, el 10 de septiembre, también a las 20 horas y por 3 euros, se podrá ver ‘Northern Soul’, película de 2014 ambientada en la década de los setenta, donde dos amigos abren sus horizontes cuando descubren la música soul.

El viernes 13 de julio, a las 19.30 horas en el Palacio del Condestable, se presentará el libro ‘El Hechizo del Groove’. Su autor, Jaime Bajo González, realiza en esta obra un viaje al corazón del groove por boca de sus grandes protagonistas, los músicos que le han dado forma y contenido. El groove es esa cadencia rítmica que procede de la música con raíces africanas. ‘El hechizo del Groove’ invita a veinte personajes esenciales en la historia de la música ‘groovadélica’ como Irma Thomas, George Clinton (Parliament-Funkadelic), The Impressions, Rubén Blades, Roy Ellis (Symarip), Benny Golson o Mulatu Astatke a ilustrar al público a través de las valiosas lecciones de vida que aportan al libro.

Esa presentación se completa con la muestra que Condestable acoge con las veinte piezas únicas realizadas por el pintor alicantino Jaume Mira i Carbonell que reflejan a los veinte artistas que han sido entrevistados para el libro. Cada una de las obras ha sido realizada en óleo y/o acrílico sobre tablilla, con unas dimensiones de 51 x 60 cms. y se encuentran enmarcada y a disposición de quienes las quieran adquirir. La exposición se puede visitar hasta el sábado 14 de septiembre.

BELTZA WEEKEND SALE A LA CALLE

La música, además de en Zentral, tendrá su espacio también a pie de calle, en concreto en la Media Luna. El jueves 12 de septiembre, a las 20 horas, actuará el grupo pamplonés Las Kassettes que aprovecharán la actuación para presentar las canciones de su nuevo EP ‘¡Qué duro es veranear!’, que sale a la venta este mismo septiembre, así como algunos de sus versiones de clásicos de autores y grupos como Mickey Lee Lane, Annette Funicello, los Temblooores, Karatekas, Beach Boys…

El sábado 14 de septiembre, a las 13 horas, tocará también en un espacio todavía por determinar The Allnighters, una de las grandes bandas vascas surgidas al calor del R&B, el soul y toda la música negra. Su directo recoge todas sus influencias, desde el boogie con armónica de los 50 al pub-rock de finales de los 70, pasando por el soul de los 60 y el R&B más cool. Los vitorianos se formaron en 1988 y tras varios años desaparecidos se reunificaron de nuevo con la alineación original, liderada por el cantante y armonicista Igu García Uriarte.

El festival quiere también llamar la atención del público infantil ya que la música es un lenguaje universal. El sábado a las 12 horas en Civivox Condestable se ha organizado ‘La música de Braulia’, un taller original para que los menores asistentes escuchen música, se diviertan y aprendan en paralelo a la lectura. Braulia, la giganta, en los actos oficiales baila, jotas, valses, pasacalles... a ritmo de dulzaina y tambor. Pero fuera del protocolo le apasiona la música con alma, mucha alma. El taller es gratuito.

Por último, las tardes y noches de los días 12, 13 y 14 de septiembre, en diferentes locales del Casco Antiguo como Nébula o La Urbana se desarrollarán sesiones de DJ para ampliar así el radio de influencia del festival y acercarse a nuevos públicos.

