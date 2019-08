El norteamericano John Németh presenta su último álbum en escena Civican

Actualizada 21/08/2019 a las 10:08

Este jueves 22 de agosto tendrá lugar el cuarto concierto del programa ‘Escena Civican’, el ciclo de conciertos de Fundación Caja Navarra en su centro sociocultural de Pamplona, con el concierto de John Németh.

Para muchos, John Németh es la mejor voz soul blues del mundo y un verdadero virtuoso de la armónica. Boise, en Idaho, no es un lugar evocador en absoluto cuando hablamos de música soul. Pero para John Németh es donde su amor por el género comenzó y el punto de partida de un viaje que le ha llevado desde sus primeros conciertos a obtener cinco nominaciones a los Blues Music Awards, ganándolo en 2014 como mejor artista de soul blues, y mejor álbum soul blues en 2015.

Comenzó su carrera profesional en 1991, y después de abrir para Junior Watson, Németh giró con este guitarrista por EE.UU. y Escandinavia, para acabar metiéndose en el estudio de grabación y dar forma a su debut en solitario en 2004, 'Come and Get It', de la mano de Watson. Años más tarde se mueve a California y tras grabar con Elvin Bishop, se traslada a Memphis en esta ocasión, cuna del souly el blues donde a principios de 2013 aterrizó en el lugar perfecto: Electraphonic Studio, casa del productor y músico Scott Bomar, donde grabó su nuevo disco con el respaldo de The Bo-Keys y firmó con el sello Blue Corn Music.

Sus últimos pasos han sido crear su propio sello discográfico para editar sus futuros trabajos y grabar un concierto en directo junto a la big band The Love Light Orchestra. Un artista sin duda con inquietudes que no le permiten estancarse y seguir su camino hacia el Olimpo del blues-soul.

Escena Civican 2019 consta de seis conciertos de formaciones del panorama estatal e internacional. Estilos diversos como el soul blues, el pop, el indie, el rock’n’roll, la música fusión o la canción de autor harán disfrutar a todos los públicos en el patio de Civican durante el mes de agosto, con entrada libre.

ESCENA CIVICAN 2019



Alondra Bentley: Jueves 8 agosto

The Soul Jacket: Lunes 12 agosto

Floridablanca: Lunes 19 agosto

John Németh: Jueves 22 agosto​​​​​​​

Ruper Ordorika: Lunes 26 agosto

Carmen Souza: Jueves 29 agosto

