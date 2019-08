Actualizada 13/08/2019 a las 12:03

Continúan las tardes en la Ciudadela con una doble actuación este miércoles, 14 de agosto. Por un lado, a las 20 horas actuará en el lienzo de la muralla la compañía alicantina Trócola Circ y, posteriormente, a las 21, horas el público se podrá trasladar al entorno de la Sala de Armas para asistir al rock and roll de ‘Con X The Banjo’. Estas actuaciones, abiertas al público y a cielo abierto, se están desarrollando en el espacio de la fortificación hasta el miércoles 21 de agosto y son parte de la programación de verano del Ayuntamiento de Pamplona que se presenta al público como el Festival de las Murallas.

Trócola Circ, oriunda de San Vicent del Raspeig (Alicante) presentará en la Ciudadela ‘Emportats’, un espectáculo de circo para todos los públicos que combina acrobacia, malabar, música y percusión corporal. Su trabajo creativo gira en torno a la reflexión sobre objetos, en el caso de este espectáculo, las puertas. A la versatilidad y descontextualización del objeto mediante diferentes lenguajes, en un juego entre lo visible y lo invisible y con música en directo, los cinco intérpretes de la compañía quieren sumar una puesta en escena innovadora, siempre desde la óptica del sentido del humor. Los artistas que participarán serán: Jon Sádaba, Guillem Fluixà, Andrea Pérez, Jose Monreal y Aritz Sardina.

‘Emportats’ es la segunda producción de una compañía que nació en 2014. Con su primera obra, ‘Potted’ han pasado por espacios y festivales nacionales e internacionales como: Umore Azoka, Fira Tàrrega, Feten, Mostra d’Igualada, FIT Vilareal, Freiburg Kulturboerse y Paderborn Kulturboerse, Trapezi, Sagunt a Escena, Kalerki o La Bisbal d’Empordà, Teatro Chapí, Teatro Principal de Vitoria, Teatro Principal de Alicante, Teatro Rialto, y Teatro Jovellanos, entre otros.

Y a las 21 horas, junto a la Sala de Armas, llegará el rock and roll de ‘Con X The Banjo’ una formación también nacida en 2014 que, pese a su todavía corta trayectoria, ha dado más de un centenar de conciertos por toda España y ha participado en eventos como el Noise off Festival, los acústicos del CMU Chaminade, Sonorama Ribera o los Conciertos de Radio 3. Alejo Huerta (guitarra y voz), Luis Pérez-Nievas (bajo y coros) Andoni Zubiría (batería) y Germán San Martín (teclado y coros) vienen a Pamplona a presentar su último trabajo ‘El epicentro’, de nuevo producido por Pepo López, productor de su primer trabajo ‘El placer de sobrevivir’.

Con miles de seguidores en redes, descargas de sus temas en Spotify y reproducciones de vídeo en su canal de YouTube, sus integrantes han ganado desde la VI Edición del Certamen de bandas de la Universidad de Burgos (2015), la designación de ‘Grupo revelación’ de Sonora Fm (2016) o el Devil’s Tavern Pop Rock de Novallas. También fueron finalistas de los Premios de la Música Independiente (Premios MIN 2017).

