Pamplona concede 51.000 euros a 13 asociaciones juveniles para 2019

Actualizada 06/08/2019 a las 11:47

13 asociaciones juveniles sin ánimo de lucro en 2019 contarán con un total de 51.000 euros para proyectos o actividades bien destinadas a población joven bien organizadas por jóvenes, entendiéndose por jóvenes las personas de entre 14 y 30 años. Del importe total, la convocatoria destinaba 36.000 para financiar proyectos y 15.000 para subvencionar actividades puntuales.

Esta convocatoria municipal de ayudas tiene como objetivo mejorar las condiciones y calidad de vida de la juventud de la ciudad y consolidar su participación en la vida social, potenciando su capacidad de organización y autonomía. En esta edición, por vez primera, se ofrecía como única vía de tramitación la telemática, además de reducir la cantidad de documentación a aportar.

Las tres entidades adjudicatarias con montantes más altos han sido Asociación Juvenil Grupo Scout V Tropa y Asociación Juvenil Grupo Scout-Dendari Izar Eskaut Taldea, cada una de ellas con 5.360 euros y la Asociación SEI-Servicio Educativo Intercultural, con 5.293 euros. Por importes diversos, el más bajo de ellos de 2.050 euros, y respecto a distintos tipos de actividades, el resto de asociaciones subvencionadas han sido: EPS Nuestra Señora de la Paz; la; Asociación Juvenil Garaiz; Asociación Juvenil I Becchi; la Asociación Juvenil Grupo Scout Mikael; Scouts de Navarra Movimiento Scout Católico; Federación de Asociaciones de Scout Católicos de Navarra; Club Albatros; Club de Tiempo Libre Anti-Tele; Grupo Scout Baracea y Asociación de Jóvenes para Cristo.

Como criterio, se trata de que los proyectos subvencionados busquen fomentar la formación no reglada con actividades que no superen las 20 horas; promover actividades de ocio y recreativas; generar reflexión y actitudes de sensibilización entorno a valores como la solidaridad, la amistad o el compromiso y posibilitar experiencias positivas de movilidad juvenil en un entorno no superior a los 150 kilómetros de Pamplona. En ese sentido, también se quiere promocionar las actividades de voluntariado juvenil, el asociacionismo; la participación juvenil; la convivencia; la reflexión; la igualdad y el respeto entre hombres y mujeres jóvenes; la adquisición de hábitos de vida saludables; las actividades científicas e innovadoras; la interculturalidad y la convivencia; el desarrollo comunitario, o la práctica no reglada de actividad física.

La mayoría de actividades propuestas son campamentos (urbanos o no); excursiones a playas o a la nieve y travesías por monte, generalmente coincidiendo con periodos vacacionales. Hay destinos para todos los gustos, tanto en Navarra (Ibañeta, Bera de Bidasoa, Peralta, Tafalla, Belagua, etc.) como en comunidades autónomas limítrofes (Echo, San Sebastián, Sos del Rey Católico, Getaria, Pedroso…). Hay también cursos de natación o piragüismo, sesiones de patinaje sobre hielo, jornadas multideporte o jornadas, como propone el Club de Tiempo Libre Anti-Tele, como ‘Telechef’.

