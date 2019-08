Actualizada 02/08/2019 a las 13:48

El Ayuntamiento de Pamplona ha firmado un convenio con la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Navarra (CONGDN) para impulsar la información y la difusión de la cooperación internacional al desarrollo. El texto, que regula la subvención nominativa de 36.000 euros que recibe la coordinadora y las actuaciones previstas durante 2019, ha sido rubricado por la concejala delegada de Servicios Sociales, Acción Comunitaria y Deporte, María Caballero, y la presidenta de la Coordinadora de ONGD, Celia Pinedo. En el encuentro también ha participado la secretaria de la coordinadora, Ana Moreno.

Este convenio se integra dentro de las actuaciones llevadas a cabo desde el Programa Municipal de Cooperación Internacional al Desarrollo y forma parte de una de las líneas estratégicas definidas en el Plan Director de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2018 - 2021, que recoge mejorar las acciones para fortalecer a las ONGD como agentes clave de la cooperación local. El Ayuntamiento de Pamplona destina, este año, 1,5 millones de euros a actuaciones relacionada con la cooperación, lo que supone el 0,76% del presupuesto de la ciudad

ACERCAR INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN DE PAMPLONA Y ORGANIZARSE ENTRE ENTIDADES

Esta ayuda se vincula al desarrollo de un proyecto de actividades por parte de la Coordinadora de ONGD que tendrá el doble objetivo general de acercar y facilitar información a la población de Pamplona sobre temas de cooperación internacional y educación para el desarrollo (función informadora) y favorecer el acercamiento y la coordinación entre las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, asociaciones e instituciones que trabajan en estas materias (función coordinadora).

El convenio señala como objetivos específicos de este proyecto el fortalecimiento de las dinámicas de cooperación entre los agentes sociales e institucionales que trabajan en el campo de la cooperación internacional al desarrollo y la generación de espacios de encuentro y reflexión de la ciudadanía de Pamplona, las ONGD y las instituciones en material de cooperación al desarrollo y educación para la ciudadanía global.

EN COORDINACIÓN CON LAS OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN

La Coordinadora de ONGD está ubicada en el Grupo San Pedro 31 bajo izquierda y la oficina de información atiende de lunes a viernes, de 10 a 14 horas, y una tarde a la semana, de 16 a 18 horas. Con el fin de lograr mayor difusión de sus actuaciones y propuestas en materia de cooperación internacional al desarrollo, el convenio recoge que se coordinará de forma estable con otras oficinas de información de Pamplona, teniendo especial incidencia las reuniones con espacios municipales como la Casa de la Juventud y Zentro Espacio Colaborativo, situado en el Palacio del Condestable.

Además, esa labor informativa se complementa con varias herramientas on line como un boletín quincenal sobre noticias de actualidad en cooperación y educación para el desarrollo, la agenda solidaria web mensual, la actualización de un directorio on line, la gestión de la web www.congdnavarra.com y las redes sociales de la coordinadora, o la actualización y edición en formato on line de un Manual del Voluntariado.

UN MODELO DE DESARROLLO MÁS JUSTO Y EQUITATIVO DEL MUNDO

Dentro de las actividades de coordinación y difusión entre las ONGD y las instituciones, la Coordinadora remite periódicamente una circular interna con información general sobre actividades y temas de interés. Cuenta, además, con una intranet como espacio de coordinación e información interna, con comisiones de trabajo que fomentan la participación de las ONGD y con un espacio informal de intercambio de información con contrapartes del Sur que visitan la ciudad. Como actividades de coordinación y difusión externa, se pueden citar la participación en el grupo de coordinadoras autonómicas y en el encuentro sobre ‘Políticas de desarrollo local, con mirada local’. Asimismo, está previsto un taller sobre la planificación y evaluación de procesos orientados al cambio social.

La Coordinadora de ONG para el Desarrollo Navarra se constituyó en 1998 y en la actualidad la conforman 46 asociaciones. Es una entidad plural que busca implicar a la sociedad navarra en un modelo de desarrollo más justo y equitativo en el mundo, a través del compromiso político y social, la creación de espacios de formación, reflexión e intercambio de experiencias, fortaleciendo el trabajo conjunto de las ONGD y el particular de cada organización, e impulsando la participación y la equidad de género.

