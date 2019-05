Bildu descarta apoyar a Esporrín en Pamplona al ser el PSN la tercera fuerza

Actualizada 31/05/2019 a las 13:26

El alcalde en funciones del Ayuntamiento de Pamplona y candidato a revalidar el cargo, Joseba Asiron, ha afirmado este viernes que, en aplicación de los criterios aprobados por la coalición, descartan apoyar a la socialista Maite Esporrín como alcaldesa al ser el PSN la tercera fuerza en el consistorio.

Asiron, acompañado por una docena de candidatos de EH Bildu a la alcaldía de diversas localidades navarras, ha explicado que, tras las elecciones, la coalición ha aprobado unos criterios "claros y transparentes" sobre pactos.

El primer criterio es que, donde las fuerzas del cambio tengan mayoría, EH Bildu impulsará gobiernos municipales apoyando a la primera fuerza del consistorio.

Por otro lado, en los ayuntamientos en los que las fuerzas del cambio no tengan mayoría, pero una de ellas sí tenga más concejales que el PSN, como ocurre en localidades como Pamplona o Estella, harán un llamamiento a los socialistas a llegar a acuerdos para "cerrar el paso a la derecha". EH Bildu apoyará en ese caso a la primera fuerza del cambio, sean ellos u otro partido.

En tercer lugar, donde solo sea posible un gobierno municipal de Navarra Suma o de los socialistas, EH Bildu se compromete a "cerrar el camino a la derecha" y a intentar llegar a acuerdos con el PSN.

Se trata, ha destacado Asiron, de "un mensaje claro y diáfano, sin trampa ni cartón", que es a su juicio importante en estos días de "despacheo" y de negociaciones "que se mueven en una opacidad preocupante". En ese sentido, ha subrayado que los pactos electorales en Navarra y en Pamplona "tienen que definirse aquí" y no "en Madrid".

Asiron ha insistido en el caso de muchas localidades de la Ribera, en las que el PSN es la segunda fuerza tras Navarra Suma, y ha asegurado que les gustaría "llegar a los acuerdos necesarios" para formar gobierno, pero no en Pamplona, porque la segunda fuerza en la capital es EH Bildu, con 7 concejales, por 5 del PSN.

"Es momento del diálogo, no de trazar vetos o muros", ha dicho Asiron, quien ha aseverado que están abiertos al diálogo con el PSN y ha considerado que no hay "ninguna razón" para llegar a acuerdos con los socialistas "más allá de los que se pueda decidir en despachos que están muy lejos de Navarra".

El alcalde ha manifestado que estos criterios son aplicables a las investiduras municipales del 15 de junio, ya que, al contrario que en el Parlamento de Navarra, en las entidades locales, si no hay acuerdo, gobernará la lista más votada y por ello "hay un problema de urgencia".

No obstante, ha apuntado que la actitud del PSN en los ayuntamientos "tendrá consecuencias, en un sentido o en otro", aunque tampoco se puede trazar "una linealidad indisoluble".

Tras resaltar que no tienen ningún problema en llamar a los socialistas si ellos no lo hacen, Asiron ha afirmado que los ayuntamientos y el Parlamento son ámbitos distintos, "con su lógica y sus ritmos" diferentes, pero "no cabe ninguna duda" de que lo que suceda en las entidades locales "marca tendencia".

"Cuando levantas un muro con el vecino, se percibe como muro desde un lado y desde otro", ha comentado Asiron, quien ha declarado que no se podrá formar gobierno en Pamplona "excluyendo a siete concejales", que son los de EH Bildu. "No se puede llegar a fórmulas de progreso desde la exclusión", ha dicho.

