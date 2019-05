Maya critica "el aumento de delitos y atropellos" en Pamplona

Actualizada 23/05/2019 a las 11:18

El candidato de Navarra Suma a la Alcaldía de Pamplona, Enrique Maya, ha criticado, en un acto frente al Palacio Marqués de Rozalejo, que "Pamplona es hoy una ciudad menos segura que hace cuatro años, tras una legislatura en la que han crecido los delitos y los atropellos, al tiempo que descendía el número de agentes de Policía Municipal".

Maya ha propuesto "recuperar los estándares de seguridad perdidos durante esta legislatura que hicieron de nuestra ciudad una de las más seguras de Europa" y ha considerado que "la Policía Municipal es imprescindible para lograrlo" por lo que ha anunciado que "su plantilla, y por tanto el número de agentes en las calles, volverá a aumentar tras años de descensos".



Ha indicado que es necesario un plan para que las tareas administrativas no sean desarrolladas por los policías, "permitiendo así aumentar su presencia allí donde es más necesaria".

En este sentido, ha afirmado también que "es necesario que los agentes de Policía Municipal vuelvan a sentirse apoyados por los responsables municipales, después de episodios bochornosos de Asiron, que tras el del desalojo de Sarasate, decidió retirarles las porras a los miembros del cuerpo".

También se ha propuesto "ahondar en el trabajo conjunto y coordinado de todas las policías actuantes en Pamplona, sin pretender expulsar a ninguna alejando la gestión de seguridad de cualquier mirada ideologizada".



Por otra parte, se ha referido al "constante aumento" de atropellos durante esta legislatura y ha manifestado que el cuatripartito "no ha cumplido el Plan de Seguridad Vial aprobado en enero de 2017".

"Este plan contempla una serie de medidas a adoptar para reducir la siniestrabilidad en nuestras calles, pero no ha sido desarrollado en ninguno de sus dos primeros años de vida", ha criticado para argumentar que "si no haces nada, lo normal es que siga pasando lo mismo".



Por eso, ha anunciado "una auditoría de pasos de peatones y cronograma de actuación en cada uno de los que se cataloguen como susceptibles de mejoras mediante su conversión a pasos asimétricos, avanzados o elevados".



En paralelo, propone "eliminar todas las plazas de aparcamiento y contenedores situadas junto a los pasos de peatones ocupando ese espacio con aparcamientos para bicicletas o motos".



Además, ha recordado que su programa electoral incluye, entre 330 medidas, "invertir lo recaudado en sanciones de tráfico en formación vial y material para la unidad de tráfico".

EFECTO LLAMADA PARA LA OCUPACIÓN

Por otra parte, Maya ha criticado "la permisividad absoluta de Asiron con los okupas de distintas propiedades públicas y privadas de Pamplona".



El regionalista ha señalado que "primero les regaló un chalé a los que ocuparon un edificio en la calle Compañía; después defendió a los que intentaron ocupar otro en Sarasate, frente a la Policía Municipal; y por último se ha puesto descaradamente del lado de los de Rozalejo y Artica".



Además, ha explicado que "el Ayuntamiento de Pamplona tiene ocupadas más de cuarenta viviendas de su propiedad" y ha destacado que "si Asiron hubiera hecho su tarea, hoy esos pisos podrían estar cobijando a familias de nuestra ciudad, en lugar de siendo aprovechadas por okupas".



El candidato de Navarra Suma ha anunciado que piensa acabar con "el efecto llamada que la tolerancia extrema y complicidad ideológica de Asiron con los okupas ha provocado" para "comenzar a aplicar una política de tolerancia cero hacia las ocupaciones".

