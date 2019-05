Campaña de vacunación antirrábica en el Centro de Atención a Animales

Actualizada 15/05/2019 a las 12:09

El Ayuntamiento de Pamplona va a realizar la campaña de vacunación antirrábica e identificación canina de esta primavera del lunes 27 de mayo al sábado 1 de junio en el Centro de Atención a Animales del Ayuntamiento de Pamplona (CAA). Tanto la vacunación como la identificación son obligatorias por ley. El servicio está dirigido a personas empadronadas en Pamplona. El centro está ubicado en la carretera de la Universidad s/n junto al puente de la avenida de Navarra. Se accede desde la Carretera de la Universidad de Navarra, justo antes de llegar al puente si se viene desde la avenida de Zaragoza.

El precio por realizar la vacunación y la identificación con microchip es de 45 euros; solo la vacunación en perros ya identificados, 25 euros; y solo la identificación con microchip, 35 euros. Las tasas de la intervención se abonan en el propio centro tanto en metálico como con tarjeta bancaria. Según la experiencia de años anteriores, se estima que alrededor de un centenar de perros serán atendidos durante esta campaña. El horario en el que los veterinarios encargados de la campaña atenderán al público será desde el lunes hasta el viernes de 12 a 14 horas y el sábado de 11 a 14 horas. Para más información se puede llamar al teléfono 948 420996 o al teléfono de Atención Ciudadana 010 o 948 420100.

Para realizar la operación de identificación con microchip y vacunación los responsables del animal deben acercarse al centro con el DNI u otro documento identificativo oficial, y para revacunar sus perros ya identificados, además deberán acreditar esta situación presentando el documento de identificación del animal. Todos los perros serán conducidos con correa y, en el caso de ser perros catalogados como potencialmente peligrosos o cuyo carácter así lo aconseje, sus dueños deberán llevarlos provistos de bozal.

La ley establece que todos los perros que han cumplido los cuatro meses deben estar vacunados obligatoriamente contra la rabia, con un periodo intervacunal inferior a dos años en Navarra. Asimismo, según el Decreto Foral 370/1992, todos los perros deben estar identificados con microchip a partir de los cuatro meses. El incumplimiento de estas obligaciones legales conlleva sanciones de entre 61 y 601 euros, que a partir del mes de julio en el que será de aplicación la nueva Ley Foral 19/2019 de protección de los animales de compañía en Navarra, pasarán a ser de un mínimo de 200 euros por no implantar el microchip y un mínimo de 1.001 euros si no se cuenta con la vacuna antirrábica reglamentaria. La rabia es una enfermedad aguda del sistema nervioso central causada por un virus que se transmite por la saliva. Afecta a muchos mamíferos, incluidos los humanos y los perros, y si no se trata con urgencia, puede provocar incluso la muerte.

El Centro de Atención a Animales también ofrece la opción de adoptar aquellos perros y gatos recogidos en sus instalaciones. Las personas interesadas en adoptar pueden consultar sus fotografías así como las descripciones de sus características en la página web municipal www.pamplona.es. Las mascotas suelen llegar porque han sido recogidas en la vía pública, en muchos casos por Policía Municipal, o han sido retiradas a sus dueños tras sufrir malos tratos. A las personas interesadas se les suministra información de cada animal, de los aspectos que hay que tener en cuenta antes de elegir un ejemplar. Es preciso cumplimentar un formulario de adopción, donde se valora la aptitud de los posibles adoptantes para que se realice una adopción responsable y se consiga que todos los perros y gatos tengan el hogar idóneo.





