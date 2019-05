UPN asegura que "se han multiplicado" los gastos de funcionamiento en Pamplona

Actualizada 09/05/2019 a las 14:06

La portavoz de UPN en la Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Pamplona, Ana Elizalde, ha asegurado que los gastos de funcionamiento del Consistorio "se han multiplicado de 162 hasta los 178 millones de euros, mientras la inversión se ha reducido de 19 a 16 millones (una reducción de casi el 16%) y los servicios no sufren mejora alguna".



Elizalde ha advertido sobre "el crecimiento desmedido de los gastos de personal, que se han disparado sin tener en cuenta las necesidades de los pamploneses, que no han sentido ninguna mejora en los servicios que reciben".



Además, ha llamado la atención sobre "el altísimo grado de inejecución presupuestaria que en el último año ha alcanzado los 19 millones de euros".



En un comunicado, la edil regionalista ha afirmado que "la estructura de gasto de Pamplona es hoy mucho más vulnerable ante los cambios externos, a pesar de la reducción de deuda producida por la llamada Ley Montoro y no por una decisión planificada".



Por otra parte, Elizalde ha aseverado que "pese a contar con más personal, la administración ha sido menos eficaz aumentando el periodo medio de pago a proveedores hasta los 34,1 días, una cuestión que afecta sobre todo a las pequeñas y medianas empresas que trabajan con la administración".



También, ha señalado que "el peso de las inversiones respecto al total de gastos se ha reducido en tres puntos" y ha subrayado que "por primera vez las cuentas del Ayuntamiento se encuentran intervenidas por el Gobierno de Navarra debido al incumplimiento de la regla de gasto". "Todo ello, siendo absolutamente incapaces de captar financiación europea al mismo nivel que en años anteriores, pese a haber montado toda una oficina para dicho fin", ha criticado.



En cuanto al área de personal, Elizalde ha criticado la "fortísima ideologización con que se ha gestionado el área, primando los amiguismos y, sobre todo, la imposición del euskera".



En este sentido ha recordado que UPN "ha tenido que acudir a los tribunales para defender los derechos de todas las personas que habían concurrido a convocatorias como la de Técnicos de Participación, con un tribunal trufado de amigos de quien luego obtuvo plaza".



Además, la concejala ha señalado otras convocatorias "tumbadas por los tribunales debido a la imposición de valoraciones del euskera injustificadas, que impedían de facto el acceso al empleo público a la gran mayoría de pamploneses no vascoparlante".



"Bildu va a acelerar en esta estrategia gracias a la recién aprobada Ordenanza del Euskera, que convierte a Pamplona en zona vascófona saltándose completamente la ley", ha rechazado la regionalista que ha adelantado que UPN "va a acudir a los tribunales para derogar dicha norma".



Elizalde ha afirmado también que "cada cuestión que plantean los trabajadores en los tribunales a raíz del Convenio Laboral es anulada, porque no se han respetado las competencias de las distintas administraciones". "De hecho, la propia Cámara de Comptos se pronunció en contra del Convenio", ha recordado.



"La gestión ha respondido a las obsesiones y a la hoja de ruta de Bildu, lo que ha generado una inestabilidad e inseguridad jurídica terrible, que ha llevado por ejemplo a la anulación de la Plantilla Municipal de 2017 o de la plaza del jefe de la Policía Municipal", ha subrayado la edil.



En cuanto a la gestión del área de Seguridad y Convivencia, ha afirmado que "se ha preocupado más de la propaganda que de la gestión real y de los problemas de la ciudad en la materia". Así, ha asegurado que "en Pamplona hoy hay más delitos y más atropellos, pero menos policías, ya que la plantilla del cuerpo se ha reducido drásticamente".



En cuanto a los accidentes y atropellos ha afirmado que "el Ayuntamiento ha incumplido reiteradamente, año tras año, los compromisos fijados en el Plan de Seguridad Vial".



Elizalde ha criticado también la "falta de medios que sufren los agentes y en especial la pésima gestión del parque móvil de Policía Municipal, con vehículos en el garaje por no haber pasado la ITV a tiempo o con contratos de leasing caducados".



Sobre la gestión comercial, la concejal de UPN ha afirmado que "hemos visto las consecuencias de haber eliminado el área de Comercio y Turismo al inicio de la legislatura, en la que el sector ha sido uno de los grandes perjudicados por el experimento del cuatripartito".



En este sentido, ha destacado "las terribles consecuencias de la mal llamada amabilización que ha provocado pérdidas de decenas de millones de euros de facturación en el comercio del centro". También ha rechazado "las amenazas que sufrieron los comerciantes que se atrevieron a criticar la gestión de Bildu en este asunto".



Además, ha subrayado que "de nada sirven los planes, ni las estrategias si luego no hay fondos para desarrollarlo" y ha criticado que "el cuatripartito ha rechazado una y otra vez las enmiendas de UPN dedicadas a medidas concretas y reales para dinamizar el sector comercial".



Por otra parte, se ha referido a la gestión de la comunicación institucional, "dirigida directamente desde el área de Alcaldía", que ha hecho un uso "propagandista y partidista de la comunicación oficial del Ayuntamiento, que ha pasado por encima de los funcionarios municipales para actuar al dictado de cargos nombrados a dedo por Asiron", ha censurado.



Al respecto, Elizalde ha recordado que "los tribunales han tumbado el reparto de la inversión publicitaria realizada por el Ayuntamiento, con la que Bildu premiaba y favorecía a medios afines, mientras se castigaba a los críticos, intentando influir sobre la libertad de expresión y de información".



La edil ha afirmado que el área de Alcaldía ha estado "en cuestiones puramente identitarias que tanto preocupan al alcalde". Ha puesto como ejemplo "los cambios de lugar de las banderas de pleno que recorrieron hasta tres esquinas distintas del Salón de Plenos, la ridícula reducción del retrato del Rey Felipe VI o la retirada de los retratos de varios reyes de Navarra de la escalera noble de la Casa Consistorial y del Escudo Borbónico, también descolgado del zaguán".

Selección DN+