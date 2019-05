Asiron dice que EH Bildu en Pamplona sale a "ganar" y se muestra "optimista"

Actualizada 09/05/2019 a las 14:54

El alcalde de Pamplona y candidato de EH Bildu a la reelección, Joseba Asiron, ha manifestado que en las elecciones del 26 de mayo "salimos a ganar" y "aspiramos a gobernar", y ha señalado que "no tenemos otra línea roja que imposibilitar el retorno del régimen con mayúscula al Ayuntamiento de Pamplona".

En rueda de prensa de los ediles del grupo de EH Bildu para hacer balance de la legislatura, Asiron ha señalado que "vamos a ser capaces de reeditar e incluso de ampliar el cambio" y se ha mostrado "optimista" al afirmar que "no me cabe ninguna duda de que todos los sectores ideológicos que hicieron posible el cambio en 2015 van a ser necesarios en 2019".

El alcalde ha indicado que "hemos sido capaces de sentar las bases de la Pamplona del mañana, de dejar encarrilados la mayor parte de los compromisos que asumimos y nos hemos esforzado de forma generosa para que aquella multitud a la que entregamos la 'maquila' en junio de 2015 no se vea defraudada".

Ha señalado el alcalde que su prioridad va a ser trabajar por "una sociedad justa y solidaria, comprometida y de convivencia; verde, sostenible y abierta; igualitaria y participativa; económicamente saneada y que apuesta por lo público; culta y de futuro". "Es imprescindible que todos y todas las que en 2015 apoyamos el cambio, lo volvamos a hacer y animemos a otros y a otras a que se sumen", ha agregado.

Según ha comentado, "estas elecciones van a ser un plebiscito entre la Pamplona del ayer que encarnan Navarra Suma y Enrique Maya y la Pamplona del mañana que lidera EH Bildu". Ha apostado así por "reeditar el cambio" con "los agentes y los espacios que lo hicieron posible".

A su juicio, "el cambio no es un mero eslogan, no es un lema, no es una simple palabra sino que es la suma de los anhelos de miles de personas que durante décadas fueron silenciadas en esta ciudad; es la expresión de la esperanza de quienes sienten el progresismo como una cualidad que les define; de quienes respetan la diversidad como un tesoro; de quienes se sienten orgullosos de la pluralidad de esta tierra y de aquellos y aquellas que son capaces de poner a las personas como su prioridad real".

En un balance "muy positivo" de legislatura, Asiron ha señalado que "el momento más duro fue la ruptura dentro de bloque de gobierno", con la expulsión de Aranzadi e Izquierda-Ezkerra. No obstante, ha señalado que "después de aquel momento hemos demostrado que podemos entendernos; hemos aprobado inversiones financieramente sostenibles". "Estoy oyendo a las partes que han formado parte del cambio hacer balance positivo y hablan de reeditar el cambio en Pamplona, por lo que el balance es muy positivo", ha dicho.

Preguntado por acuerdos con el PSN, el alcalde ha señalado que "me encantaría", pero "la trayectoria reciente del PSN apunta en otra dirección y en la dirección de que si en sus manos estuviera reeditar, por acción o por omisión, un nuevo Gobierno de la derecha, lo harían; me encantaría pensar lo contrario".

"OTRA FORMA DE GOBERNAR"

Por su parte, Maider Beloki, número dos en la lista de EH Bildu al Consistorio, ha manifestado que en esta legislatura "hemos demostrado que hay otra forma de gobernar escuchando a la ciudadanía; respetando su pluralidad; dándole voz; primando los intereses de las personas; no derrochando el dinero de todos y defendiendo lo público".

Según ha dicho, "hemos demostrado que tenemos un modelo de ciudad que no se basa en el cemento, que no prima el vehículo privado, que pone en el centro a las personas y que se construye entre todos y todas". Ha destacado que han trabajado desde el "diálogo" y "llegando a acuerdos entre diferentes, incluso después de los desencuentros".

Joxe Abaurrea, número tres en la lista de EH Bildu, ha hablado de la pasarela de Labrit como "metáfora" de los gobiernos de UPN, con "todo exceso en el gasto y todo fachada y cuando rascas un poquito sale a la luz algo podrido, que se cae a trozos, sin base y con un único destino, el desmontaje y sustitución".

Ha criticado al PSN también al decir que "ha votado el 95 por ciento de las veces junto a UPN, repitiendo sus discursos y haciendo suyos los argumentos de la derecha". "Está muy claro que el proyecto del PSN de Pamplona es el proyecto de la derecha", ha opinado.

Selección DN+