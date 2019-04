Actualizada 12/04/2019 a las 11:16

Las escuelas infantiles de titularidad municipal en Pamplona han tenido 807 solicitudes dentro del periodo de preinscripción con el mayor aumento de la demanda para jornada completa en Donibane, que el año pasado recibió 69 solicitudes y para el próximo curso ha sumado 102 (48% más), y Hello Egusenti, que ha más que duplicado las preinscripciones pasando de 12 a 28. La primera de ellas ofrece plazas en euskera y la segunda en castellano con actividades en inglés. Por lo que respecta a la media jornada, el mayor incremento se ha dado en José María Huarte (de las 21 del año pasado a las 32 actuales (52%), centro que ofrece educación en castellano con actividades en inglés. En el resto de escuelas infantiles la demanda ha sido similar a la pasada edición. En total, se han recibido 807 solicitudes frente a las 765 que hubo para el curso actual, lo que significa un aumento global del 5%.

Si a estos datos se suma la oferta del resto de escuelas infantiles públicas de Pamplona, es decir las 7 del Gobierno de navarra, las solicitudes recibidas alcanzan las 1.066 frente a las 1.033 de 2018 (aumento del 3%), año en el que habían llegado un 6,7% menos de solicitudes respecto a 2017. Para el curso 2019/20 se ofertan 723 plazas en Pamplona, de las que 568 son en escuelas de titularidad del Ayuntamiento de Pamplona y 155 en las del Gobierno de Navarra. Se reparten entre castellano con 262 plazas, euskera con 271 plazas (29 en media jornada) y castellano con actividades en inglés 190 plazas (62 en media jornada).

En concreto, la oferta municipal en castellano está integrado por Haurtzaro (38 plazas vacantes), Mendebaldea (44), y Mendillorri (53). En euskera, por Donibane (50 vacantes), Printzearen Harresi (54), Izartegi (59), y Goiz Eder (43 vacantes en jornada completa y 36 en media jornada). Las escuelas infantiles que ofrecen castellano con actividades en inglés son Hello Buztintxuri (45 vacantes), Hello Azpilagaña (34 vacantes en jornada completa y 32 en media jornada), Hello Egunsenti (49), y José María Huarte (31 vacantes de media jornada).

Para el próximo curso, la oferta se mantiene igual en 10 de las 11 escuelas de titularidad municipal y varía en Hello Egunsenti, que reabrirá en el barrio de la Txantrea tras un año de obras en las que el Ayuntamiento ha invertido más de 630.000 euros para remodelar las instalaciones.

La oferta se completa con las plazas de las cinco escuelas infantiles dependientes del Gobierno de Navarra, que suman 126 plazas vacantes en castellano, todas de jornada completa, y 29 en euskera, también de jornada completa. La oferta en castellano está integrada por las escuelas Santa Teresa (33 plazas vacantes), Nuestra Señora de Roncesvalles (30), Ninia-Etxea (33), San Jorge (17) y Nuestra Señora de los Ángeles (13). Estas dos últimas escuelas infantiles tienen además líneas en euskera con vacantes: 15 en San Jorge y 14 en Nuestra Señora de los Ángeles.

La tarifa mensual máxima establecida para la jornada completa con comedor será de 293 euros para familias biparentales y de 263 euros para familias monoparentales. Para media jornada sin comedor, el precio será de 142 euros y 107, respectivamente. Se trata de unas tarifas un 15% inferiores con respecto a las vigentes este curso. La cuota dependerá del tipo de jornada elegida y de los ingresos familiares. Así, la tarifa mensual para jornada completa en familias biparentales va desde los 72 hasta los 293 euros, divididos en 10 tramos en función de la renta, y en media jornada, desde 12 hasta 142 euros. En el caso de las familias monoparentales, la tarifa también se divide en 10 tramos según renta, y va de 43 a 263 euros para jornada completa y de 11 a 107 euros para media jornada. En todos los casos, para el segundo hijo o hija se establecen tarifas reducidas.

El 6 de mayo se publicarán las listas provisionales, una vez aplicados los criterios del baremo de admisión que recoge la convocatoria, y en cada una de las Escuelas Infantiles, en el Organismo Autónomo de las Escuelas Infantiles (c/ Conde Oliveto, 4 – 2º izda), en la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (calle Abejeras, 1), en las páginas web www.pamplona.es y www.navarra.es, y en el teléfono de atención ciudadana 010. Las listas definitivas se publicarán el 20 de mayo, después de un plazo de reclamaciones que se desarrollará del 6 al 10 de mayo. Las matrículas se podrán realizar del 20 al 24 de mayo. La no formalización de la matrícula en plazo dará lugar a una nueva adjudicación de la plaza vacante, según el orden establecido en la lista de espera. El curso comenzará el 16 de agosto de 2019 y finalizará el 30 de junio de 2020.

Como en años anteriores, el Ayuntamiento de Pamplona propondrá a los ayuntamientos próximos la admisión de menores no empadronados en Pamplona y que no tengan plaza en su municipio. Por este acuerdo, el ayuntamiento de residencia asumirá el pago de la parte proporcional del módulo establecido por el Departamento de Educación como aportación municipal para el sostenimiento de las escuelas infantiles. En el caso de que el ayuntamiento de residencia no asuma ese coste, la diferencia la deberán abonar las familias con un incremento en su tarifa.

Si te interesa la educación y los planes en familia, apúntate al boletín de los jueves de Sonsoles Echavarren Quiero apuntarme

Selección DN+