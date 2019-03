Los grupos musicales noveles de Pamplona podrán acceder a bonos mensuales de 60 euros

Actualizada 06/03/2019 a las 13:57

El Ayuntamiento de Pamplona ha introducido cambios en el programa de apoyo a grupos noveles de música que facilita la utilización de locales de ensayo adecuados a través de unos bonos de descuento. A partir de ahora, los grupos noveles de Pamplona podrán elegir entre dos salas de ensayo con precios bonificados desde el Ayuntamiento: On Off Sound, en el polígono industrial El Soto-Bideberri en Berrioplano y, como novedad este año, Salas Barracuda, en el polígono industrial Areta en Huarte. Además, se ha ampliado su cuantía económica, pasando de 43,80 euros mensuales a 60 euros, lo que supone un 40 % de incremento. Durante el año 2018 se solicitaron un total de 228 bonos.

Los grupos solicitantes deben cumplir dos requisitos: sus componentes, al menos en sus dos tercios, deberán tener edades comprendidas entre los 14 y los 30 años; y la mitad de los componentes deberán ser vecinos o vecinas de Pamplona. Los grupos de música que lo soliciten recibirán un bono mensual por valor de 60 euros, que tendrán que entregar mensualmente en la sala de ensayo a la que acudan. Los grupos podrán utilizar los bonos a modo de descuento sobre el precio del alquiler mensual de una sala de ensayo o del alquiler por horas. Este alquiler por horas solo se podrá llevar a cabo en las salas On Off y cubrirá un total de 8 horas de ensayo en una sala sin amplificadores (en caso de querer una sala con amplificadores, se deben consultar las condiciones con la persona responsable de la sala).

La solicitud para poder participar en este programa de apoyo a grupos noveles de música se cumplimentará en la Casa de la Juventud (c/ Sangüesa, 30). En caso de ser valorada positivamente, se entregarán al grupo los vales de descuento mensuales, por un periodo de tres meses. Los bonos no tendrán carácter acumulable y se anularán si no son utilizados en el mes correspondiente. Por su parte, las salas de ensayos que ofertan sus instalaciones para este programa se comprometen a ejecutar un descuento en el precio de sus tarifas a los grupos que presenten los bonos emitidos por el Ayuntamiento de Pamplona y a colaborar con el Consistorio, a través de la Unidad de Juventud, en lo referente a la promoción de grupos de música joven.

