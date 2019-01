Aranzadi presenta 28 enmiendas a la Ordenanza de Igualdad de Pamplona

Actualizada 24/01/2019 a las 12:52

Aranzadi-Pamplona en Común ha presentado 28 enmiendas a la Ordenanza de Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona y ha pedido que la Igualdad "vuelva a ser un área y no una mera unidad administrativa" para que tenga "el mismo peso político que ha tenido durante la legislatura del cambio, hasta la expulsión de Aranzadi".

La formación ha afirmado en un comunicado que la redacción de esta ordenanza "no garantiza recursos suficientes para desarrollar las políticas públicas de Igualdad y, en consecuencia, no garantiza la transversalidad de la perspectiva de género ni que todas las áreas puedan aplicar la mirada feminista".

Asimismo, ha indicado que el proceso de construcción de esta ordenanza "no ha sido suficientemente participado" y ha criticado que "la fase en la que tenían que tomar parte las asociaciones de mujeres y colectivos feministas de la ciudad se ha reducido a una sesión, en la cual han tomado parte solamente dos mujeres".

Para Aranzadi, esta Ordenanza de Igualdad "demuestra que este equipo de gobierno no hace una apuesta real por la Igualdad" y que el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, "no sitúa la Igualdad entre sus prioridades". "Sin políticas de igualdad potentes no se pueden combatir las violencias machistas ni lograr la emancipación de las mujeres", ha remarcado.

Por este motivo, Aranzadi ha presentado 28 enmiendas dirigidas, por un lado, "elevar la igualdad dentro de la estructura del Ayuntamiento y de la agenda política" que actualmente, ha asegurado Aranzadi, está "en el escalón más bajo de la estructura administrativa, que es la Unidad de Igualdad". A este respecto, la formación ha acusado al equipo de gobierno de rebajar "hasta el mínimo posible" el Área de Igualdad que "se relegó a unidad tras la expulsión de Aranzadi el pasado julio".

Por ello, ha reclamado que "vuelva a tener la entidad propia y la importancia política que merece como elemento realmente transformador de la sociedad".

Otra de las enmiendas propone elevar hasta un 5% el presupuesto en políticas de Igualdad ya que "en la actualidad no llegamos al 1% del total".

Asimismo, Aranzadi quiere que el Consistorio disponga de una empleada pública a jornada completa para dar servicio y dinamizar el Consejo Municipal de la Mujer, "de manera que éste pueda cumplir con sus funciones". Así, proponen sacar a concurso una plaza y que tomen parte en la selección las asociaciones de mujeres y feministas que tomen parte en el Consejo.

La formación ha esperado que EH Bildu "esté abierta" a sus aportaciones y ha pedido al gobierno municipal que "no vuelva a ir a un pleno como si tuviera mayoría y que se siente a negociar. "Cuando el gobierno está en minoría tiene que tener voluntad de negociar, y negociar no es imponer. Negociar no es el estilo ordeno y mando de Bildu. Negociar es sentarse y buscar puntos en común", ha subrayado.

A pesar de ello, Aranzadi ha tendido la mano a EH Bildu y le ha pedido que "escuche a la ciudadanía que ha pedido más igualdad".

