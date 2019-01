El Ayuntamiento reformará la Unidad de Barrio de la Milagrosa con 345.000 euros

Actualizada 02/01/2019 a las 11:44

El Ayuntamiento de Pamplona va a reformar la Unidad de Barrio de la Milagrosa - Arrosadía lo que permitirá sustituir las instalaciones de calefacción y mejorar el consumo energético, cambiar la distribución de los despachos que serán transformados para que resulten más acordes con las necesidades del servicio y la creación de un nuevo acceso por la calle principal. El gasto autorizado ha sido de 345.799,21 euros (IVA incluido).

Así se mejorarán las condiciones en las que los profesionales del Área de Acción Social atienden a las personas usuarias del barrio que este año han solicitado 6.450 citas. Las estancias que ya no son funcionales, por ejemplo, porque no ofrecían la privacidad adecuada serán modificadas y las instalaciones de electricidad, renovación de aire y calefacción que habían quedado obsoletas y no ofrecían las condiciones de confort deseables para un servicio público de estas características serán cambiadas. Estos trabajos se realizarán tras los acometidos antes del verano en la Unidad de Barrio del Ensanche en la que el Consistorio invirtió más de 227.000 euros.

La Junta de Gobierno Local aprobó la semana pasada, dentro los expedientes vinculados a Inversiones Financieramente Sostenibles (IPS) que se acometerán este año, el de contratación de las obras en el local situado en la planta baja de la calle Río Irati, 9 y que básicamente consistirán en el derribo y vaciado del interior del edificio para una adecuación de funciones con diferente compartimentación, un nuevo acceso directo desde la calle principal y leves intervenciones en la fachada para abrir ventanas adaptadas a la nueva redistribución interior.

Nueva entrada desde la misma calle Río Irati, 9

Empezando por los accesos, se va a modificar el lugar por el que se entra al edificio que actualmente queda en la trasera de la calle Río Irati,9, con una pequeña rampa que salva el desnivel entre la acera y el local. Tras las obras se realizará a través de la fachada principal con una entrada más amplia. También se abrirá una salida desde el cuarto de instalaciones/caldera. Por lo que respecta al resto de fachadas, en la posterior son necesarios ligeros trabajos de albañilería para reubicar nuevas ventanas y para el cierre del acceso actual.

De la nueva entrada se llegará a la zona de recepción y administración a través del vestíbulo tras franquear una doble puerta corredera automática. Ahí se ubicarán dos aseos mientras que el aseo adaptado se hallará junto a la sala de reuniones. Tras demoler el interior se han planteado 8 despachos del mismo ancho y similar superficie con vistas al patio de la manzana. En la zona central se situará la sala de reuniones, el aseo adaptado y el aseo masculino. De cara a la fachada principal se localizarán otros 4 nuevos despachos y el pasillo de salida de evacuación. Se eliminarán la instalación eléctrica, las carpinterías exteriores (sustituidas por otras de aluminio con RPT y persiana motorizada en aluminio reforzada) e interiores y los falsos techos.

El local cuenta con una instalación de calefacción con radiadores y una distribución del agua caliente de calefacción mediante tuberías de forma monotubular. El objeto de la reforma contempla sustituir la instalación existente por una bitubular en cobre, adaptando la instalación a la nueva distribución de las salas y despachos, y colocando radiadores nuevos de acero. La producción de agua caliente para calefacción se realiza de forma centralizada desde una caldera existente, ubicada en un cuarto de instalaciones.

La envolvente interior será con pladur, las separaciones entre oficinal con doble tabique y aislantes acústicos y entre pasillos por tabique modular. Los pavimentos serán adecuados al uso con suelos de madera en zonas comunes y oficinas y de cerámica en las húmedas. En paredes se han previsto alicatados en cuartos húmedos y pintura en paredes. Los techos: serán modulares desmontables en aseos, oficinas e instalaciones y falso techo continuo de cartón yeso en pasillos y zona de entrada.

El plazo para la realización de los trabajos será de 4 meses y está previsto que comiencen en abril. Para la adjudicación se valorarán con hasta 40 puntos la oferta económica, hasta 35 puntos las propuesta técnica, con 10 puntos el plazo de ejecución, con otros 10 puntos la condición social y con hasta 5 puntos la condición medioambiental.

