La PAH exige que se ejecute la "totalidad" del presupuesto para rehabilitar pisos

Actualizada 12/12/2018 a las 19:37

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se ha concentrado este miércoles frente al Ayuntamiento de Pamplona para exigir que se ejecute “la totalidad” del presupuesto para la rehabilitación de pisos en casos de “emergencia habitacional”.

En la protesta, en la que se han visto familias con menores, se han exhibido carteles con frases como 'Una habitación no es un hogar’, ‘Pan y techo, a justo precio’ y ‘Stop desahucios’ y se han coreado lemas como "Tenemos derecho a vivir bajo un techo" o "Vivir dignamente es un derecho, no un privilegio".

La representante de este colectivo, Feli Otegui, ha advertido que, en la actualidad, hay más de 60 familias con una emergencia habitacional “grave” y que, de forma “inminente” se van a producir más de diez desahucios.

Ha explicado que, dentro del colectivo de afectados, un gran porcentaje son mujeres con niños, y ha advertido que estas familias “malviven”.

Así, ha lamentado que este año se han entregado “únicamente diez viviendas arregladas” y que “en multitud de ocasiones” han planteado esta problemática al Ayuntamiento de Pamplona y al Gobierno de Navarra, pero que la respuesta de ambas entidades “no es suficiente”.

Te puede interesar

En cualquier caso, ha exigido que “todos los pisos propiedad del Ayuntamiento de Pamplona que están cerrados y sin ningún uso, se ocupen con un alquiler social”.

Igualmente, ha solicitado que se disponga de las 57 viviendas municipales repartidas entre la antigua estación de autobuses y las situadas encima del mercado del Ensanche.

Por tanto, ha rechazado que existan viviendas municipales “vacías” mientras más de 200 familias con sus niños y niñas “viven hacinadas y sufriendo desahucios un día sí y otro también”.

Asimismo, ha denunciado que con la nueva ley foral “no se garantiza el derecho subjetivo a la vivienda”, ya que, ha aseverado, muchas familias no pueden acceder a la misma porque la burbuja de alquiler sigue creciendo y en las inmobiliarias “se nos discrimina por género, racismo y pobreza”.

Tras apuntar que en Nasuvinsa “no se nos acoge a todas para la inscripción como solicitantes”, Otegui ha apostado por aumentar el parque público de viviendas de alquiler.

Finalmente, ha considerado “un grave error” que se desista de un plan económico y de inversión para obtener, en el momento actual, una vivienda usada.

Selección DN+