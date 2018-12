Actualizada 04/12/2018 a las 14:53

El Ayuntamiento de Pamplona ha iniciado los trámites para la adecuación de un local en la calle San Antón número 7 como aparcamiento de bicicletas para residentes. La Junta de Gobierno Local ha aprobado una autorización y disposición de gasto de 45.798,50 euros para acondicionar ese local, que una vez puesto en marcha podrá acoger hasta 65 bicicletas.



Actualmente el local, de casi 76 metros cuadrados, no tiene uso y se halla en relativo buen estado. Se ubica en el bajo de un edificio que se desarrolla en planta baja y cuatro alturas sobre rasante. El contrato plantea la adecuación del local como parking de bicicletas, habilitando las instalaciones necesarias en su interior como rampas de acceso, saneo de muros de piedra, instalación de puerta de vidrio de doble hoja, control de accesos, videovigilancia e iluminación.

No se consideran necesarias otras instalaciones más allá de la iluminación del local y la protección contra incendios, así como el control de accesos y mecanismo de apertura mecánica de esa puerta principal, ha informado el Ayuntamiento. Este contrato no incluye el suministro del equipamiento propio para el aparcamiento de las bicicletas.

Este aparcamiento, cuya apertura se estima en enero de 2019, será el cuarto que tenga la ciudad destinado a personas residentes, tras el que está en funcionamiento en la calle Descalzos en el Casco Antiguo y los que próximamente se pondrán en marcha en la calle Urzainqui de Rochapea y la travesía Juan María Guelbenzu en Milagrosa. En total, por el momento, 517 plazas en aparcamientos públicos para residentes.

Estas actuaciones se enmarcan en la línea de trabajo de movilidad ciclista que el Ayuntamiento está llevando a cabo en la ciudad poniendo este tipo de infraestructuras en los barrios en los que existen más problemas para guardar las bicicletas en las viviendas por falta de ascensor, garajes o trasteros en los edificios, ha indicado el Consistorio.

