Actualizada 07/11/2018 a las 11:21

La Casa de la Juventud acoge la tarde de este próximo viernes, y todo el día del sábado, la quinta edición de ‘Pamplona Anime’, un encuentro impulsado por la Asociación Cultural Navar-Manga en colaboración con Selecta Visión y Jointe.

Hasta 21 actividades, muchas de ellas de forma simultánea, permitirán a los amantes de la cultura japonesa más jóvenes asistir a la proyección de audiovisuales, aprender a dibujar manga, enterarse de cómo se prepara un viaje al país del sol naciente y testar videojuegos de forma libre o en competición.

Este festival, que cumple cinco años en Pamplona y amplia los contenidos en cada edición, sigue apostando por combinar películas y series recientes con otras de contrastada calidad que se encuentran en el catálogo de las distribuidoras y que generalmente ofrecen temáticas de fantasía, acción, ciencia-ficción y aventuras. Pero, además, durante las dos jornadas ofrece actividades paralelas como dos torneos de videojuegos, la posibilidad de usar consolas en juego libre y talleres diversos. Además, mantiene la iniciativa de programar sesiones de exposición oral, este año con la charla ’Cómo viajar a Japón’.

Así el viernes habrá actividades en la Casa desde las 17 hasta las 22 horas, mientras que el sábado la oferta comenzará a las 11 horas y se extenderá hasta el final de una película sorpresa, que comenzará a proyectarse a las 19.15 horas. Como es usual todas las actividades tendrán entrada libre y en esta ocasión ocuparán tres espacios de la Casa de la Juventud: el Salón de Actos, la Cafetería y la Sala de Exposiciones. El contenido de estas jornadas continúa con la secuencia de actividades ha lleva cada año hasta el público joven productos de la industria cultural japonesa para entusiasmo de sus seguidores, también llamados Otakus.

La asociación impulsora de ‘Pamplona Anime’, Navar-Manga, fue creada en 2006 con el objetivo de compartir valores y conocimientos entre la población joven para demostrar que hay otra forma de entender las cosas y las distintas costumbres del mundo. Se puede contactar con la asociación en su página de Facebook, en Navar-Manga.tk o en asociacionnavarmanga@gmail.com.

LOS AUDIOVISUALES DEL VIERNES

La cultura japonesa tiene una fuerte implantación en algunos sectores de la juventud occidental. La punta de lanza de esa tendencia, que comenzó en los 80 fueron, precisamente, las series televisivas y el cine de anime, que cada año se convierten en el producto estrella de este festival. En esta ocasión la propuesta audiovisual engloba ocho películas (una de ellas en euskera y otra sorpresa) y episodios de muestra de cinco series.

El viernes la cartelera cinematográfica estará compuesta por las películas que coinciden en horario: ‘Evangelión 3.33 You can (not) Redo’ (Japón, 2012, 96 minutos) una aventura espacial y apocalípticas prevista para mayores de 12 años y ‘The legend of heroes trails in the sky’ (proveniente del videojuego del mismo nombre). Tras ellas, a las 20.15 horas, se proyectará el anime más taquillero de la historia, ‘Your Name’ (Japón, 2016, 106 minutos), un filme que se ha convertido en un clásico, clasificado para todos los públicos, y que en 2016 recibió premios en Sitges, Corea, Japón, Londres o Los Ángeles, entre otros certámenes, además de galardones diversos como el del Círculo Femenino de Críticos de Cine de EEUU o los Premios Annie. Las dos primeras películas son de aventuras y fantasía, mientras que la última suma, a estas características, el romance.

Para los amantes de las series las propuestas son, de forma simultánea tres capítulos del cuento de hadas feudal ‘Inuyasha’ (R:12) y otros tantos de la historia de un ninja adolescente ‘Naruto’ y, a partir de las 20.30 horas, ’Dangaronpa’, una historia en una academia para estudiantes ‘de elite’.

SÁBADO: SESIÓN CONTINUA MAÑANA Y TARDE, CON SORPRESA

La jornada del sábado será extensa. La oferta cuenta con cinco largometrajes entre las 12 de la mañana y el cierre. A mediodía la propuesta es doble. En el Salón de Actos se proyectará ‘En este rincón del mundo’ (Japón, 2016, 129 minutos), ambientada en Hiroshima durante la II Guerra Mundial y también el filme en euskera ‘Dragon bola Z: F berpiztua’ (Japón, 2015, 93 minutos), una cinta que es la decimonovena película de la franquicia Dragon Ball.

De nuevo en sesiones simultáneas, pero ya por la tarde a las 17.30 horas en la Casa se podrán ver la aventura de robots frente al mal ‘Mazinger Z infinity (Japón, 2017, 97 minutos), y la suma de dos mediometrajes: ‘Five numbers! + Coicent’ (ambas de Japón, 2011, 25 minutos), ambientadas en un futuro. Para rematar la cartelera del fin de semana el sábado a las 19 horas habrá, como viene siendo habitual en esta cita, una película sorpresa.

Las series del sábado serán la conocida ‘Dragon Ball Super’ por la mañana y ‘Food wars’ por la tarde en versión original subtitulada (VOS). Ésta última narra la historia de un joven que asiste a a la Academia Culinaria Totsuki, un centro de élite en el que sólo el 10% de sus asistentes logran graduarse.

TALLERES, TORNEOS, CHARLAS Y VIDEOJUEGOS

El viernes la tarde de ‘Pamplona Anime’ se completará con videojuegos de uso libre en Wiiu y Xbox 360, de origen o temática anime (de 17.30 y las 20.30 horas), así como un Torneo de Mario Kart 8 Deluxe, a partir de las 18.30 horas. Este es un videojuego de carreras desarrollado y publicado por Nintendo que tiene incluso certámenes competitivos nacionales.

El sábado los videojuegos abarcarán las franjas horarias de 11.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Hay previstos, además, dos talleres y un torneo. El taller de la mañana (de 12 a 13.30 horas) se centrará en una iniciación al dibujo manga. Con sólo lápiz de grafito y papel, personal de Navar-Manga enseñará paso a paso los rudimentos técnicos para abordar esta modalidad de dibujo japonés: reproducir proporciones y rasgos corporales, caricaturación, perspectiva, el sistema de referencia para los dibujos, etc.

Por la tarde de 18 a 19.30 horas, los aficionados a los personajes de los anime podrán diseñar con pequeñas piezas de plástico sus imágenes favoritas. Luego al resultado se le aplica calor con una plancha y el mosaico se convierte en una unidad que se puede retirar para llevar a casa. El sábado, a las 19 horas, también habrá competición, en este caso el Torneo de Super Smash Bros Wiiu, un juego de lucha que permite que los participantes enfrenten a varios personajes entre sí.

También a las 19 horas tendrá lugar una charla en la Cafetería de la Casa. Será una iniciación a ‘Cómo viajar a Japón’ para quienes tengan previsto en algún momento acercarse a una sociedad tan distinta a la occidental. El encargado de la sesión será Iñaki Pueyo, director de Jointo y organizador de los Japan Weekend.

