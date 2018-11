Actualizada 06/11/2018 a las 11:46

Aranzadi ha propuesto que la circulación en la calle Iturrama de Pamplona, entre Esquíroz e Íñigo Arista, se limita a los vecinos y que la velocidad máxima para circular en toda la calle sea de 30 kilómetros por hora.



Son algunas de las medidas que propone el grupo municipal para reducir el número de atropellos. "Si queremos tener una ciudad con cero atropellos mortales, hay que dejar de buscar culpables en el peatón y en el conductor, y tenemos que pensar qué podemos hacer los políticos y técnicos para cambiar esa situación", ha indicado el concejal Armando Cuenca, acompañado de la también edil Laura Berro.



Según Armando Cuenca, hay dos elementos en los que el Ayuntamiento puede intervenir: la velocidad y el diseño de la vía.



Así, ha planteado reducir la velocidad máxima en la calle Iturrama de 50 a 30 kilómetros por hora y, entre la calle Esquíroz y la calle Íñigo Arista, prohibir el paso a todo vehículo que no sea de vecinos, es decir, "que sea como una calle más del casco antiguo".



Además, ha planteado que la zona de la calle entre la plaza Félix Huarte y la plaza del Civivox Iturrama se reforme para realizar una pequeña elevación, al igual que está diseñada la calle Paulino Caballero en el cruce con la avenida de Roncesvalles.



Armando Cuenca ha explicado que en las zonas "amabilizadas" del centro de Pamplona no hay constancia de accidentes graves, por lo que ha propuesto "extender esta medida a otros barrios de la ciudad, que ya es hora".



Además, el concejal se ha mostrado "preocupado por la actitud de mandos de la Policía Municipal, que han ido culpando de los atropellos al sol o a que los peatones que miran el móvil". "De las quince personas fallecidas en Pamplona en la última legislatura, diez de ellos tenían más de 70 años, ¿estaban mirando el móvil? No parece que la culpa sea de los peatones", ha indicado.



Por su parte, la concejala Laura Berro ha propuesto otras medidas adicionales para el tráfico en la calle Iturrama: estrechar la vía de circulación de vehículos a un máximo de 2,80 metros, pasar de 12 a 24 pasos de peatones, elevar todos estos pasos peatonales y eliminar dos plazas de aparcamiento antes y después de cada paso peatonal.



Laura Berro ha considerado que "es fundamental que nos pongamos de acuerdo entre todas las fuerzas políticas para poner en marcha" distintas medidas con el fin de reducir atropellos.

Selección DN+