El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha propuesto que las familias de rentas bajas y medias con niños inscritos en la Escuela de Música Joaquín Maya disfruten de mayores descuentos a partir del próximo año.



Así lo plantean los regionalistas en una de las 12 enmiendas que han presentado al proyecto de Ordenanzas Fiscales, que recoge las tasas y precios públicos que regirán en la capital navarra durante 2019.



En un comunicado, UPN ha criticado que "los cambios impuestos por el cuatripartito esta legislatura han dejado fuera de los descuentos a multitud de familias de rentas bajas y medias para las que estos pagos suponen un esfuerzo económico muy importante".



Además de mayores descuentos para las familias con niños en la Escuela de Música Joaquín Maya, también propone la formación regionalista "modificar los precios y exenciones de los apartamentos tutelados, que acogen a decenas de personas mayores de nuestra ciudad".



"Asiron subió el año pasado las tasas de los apartamentos tutelados a los mayores con menores ingresos al eliminar la exención existente sobre los primeros 60 euros de ingresos anuales, que desde este año computan a la hora de fijar la tarifa a cobrar", ha explicado UPN, que apuesta por "eliminar esa modificación e introducir criterios de progresividad en las rentas más bajas".



También proponen los regionalistas "extender al nuevo espacio de coworking las reducciones aplicadas con carácter general para los precios fijados para la utilización de otros espacios municipales", además de "incrementar la reducción en el pago a los equipos deportivos que utilizan las instalaciones municipales según el número de horas que demandan".



En su opinión, "es prioritario fortalecer la vitalidad de los clubes deportivos y promocionar la actividad deportiva como elemento generador de hábitos y valores positivos, sobre todo entre los más jóvenes". La medida recoge descuentos de hasta el 60% para entidades con más de 1.000 horas de uso y de 40, 30 y 20 por ciento para equipos con menos reservas.



Por el contrario, quieren que los partidos políticos paguen por el uso de espacios en Civivox que desde esta legislatura disfrutan gratuitamente, "dado que su financiación, sostenida por las administraciones públicas, no puede compararse a las asociaciones ciudadanas a las que el Ayuntamiento sí debe dotar de espacios gratuitos", ha sostenido.



Por otra parte, los regionalistas han presentado una batería de enmiendas para "eliminar la discrecionalidad política en la exención de tasas que paulatinamente ha ido introduciendo Bildu año a año". Y han considerado que "este tipo de reducciones debe responder a cuestiones objetivas y no a la voluntad del concejal de turno, según su afinidad o no con la entidad solicitante".

En este sentido, han presentado una enmienda para que "se exima concretamente a las ONGDs del pago del precio por la utilización de los andenes de la antigua estación de autobuses, aunque realicen actividades económicas destinadas a financiar los actos que llevan a cabo".



En otro orden de cosas, han reiterado su oposición a una tasa a las viviendas vacías por "ilegítima, porque atenta contra la libertad de los ciudadanos, e ineficaz para el fomento de un mayor mercado de viviendas de alquiler".



Por último, proponen incentivar el uso de vehículos catalogados como '0 emisiones' por la DGT (eléctricos e híbridos enchufables con autonomía eléctrica superior a los 40 kilómetros), eximiendo a todos ellos del pago de la zona de estacionamiento limitado, tal y como se hace con los vehículos cien por cien eléctricos.

