Actualizada 18/09/2018 a las 14:21

El portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, Enrique Maya, ha rechazado "mensajes de apoyo a ETA y a sus presos" en el programa de San Fermín de Aldapa de este año y ha exigido al Consistorio que "no sea cómplice y no colabore con la organización de unas fiestas que un año más son utilizadas políticamente por el entorno de Bildu como altavoz para su discurso radical".



También ha exigido el portavoz regionalista que "no vuelva a permitirse que se llene el Casco Antiguo de carteles de apoyo a presos de ETA, tal y como ha sucedido reiteradamente en estos años de legislatura de Joseba Asiron".



En un comunicado, Enrique Maya ha lamentado que "desde el inicio de la legislatura, Asiron ha permitido que las fiestas de los barrios y, en especial, las de San Fermín de Aldapa, sean utilizadas para la propaganda nacionalista y el apoyo a presos condenados de la banda terrorista".



En este sentido, ha censurado que "las iniciativas de UPN contra este tipo de manipulación inmoral han sido siempre rechazadas por Bildu y Geroa Bai, además de por Aranzadi e Izquierda-Ezkerra".



En opinión del portavoz regionalista, "es normal que en estos años de complicidad municipal el entorno de Batasuna se haya envalentonado y este año dé el paso de llegar a denominar a los asesinos como 'gudaris' (soldados) y a exigir su amnistía en el programa de unas fiestas subvencionadas por todos los pamploneses".



Según Maya, "es un insulto a las víctimas y a la inmensa mayoría de pamploneses del todo inadmisible" y ha asegurado que "se lleva a cabo gracias a la permisividad de Bildu y Geroa Bai, aunque en sus discursos Asiron y sus socios quieran hacer ver otra cosa".



El portavoz de UPN ha defendido que las fiestas de San Fermín de Aldapa "deberían ser disfrutadas por todos los pamploneses, sin tener que soportar su utilización política", por lo que ha afirmado que "la única solución para lograr unas fiestas abiertas es que sea el Ayuntamiento quien vuelva a organizarlas".



"No podemos, ni debemos acostumbrarnos a que se blanquee la imagen de los asesinos, ni a que se utilicen unas fiestas tan queridas por todos los pamploneses como valla publicitaria de las demandas de los radicales", ha subrayado.



En concreto, según ha indicado Maya, "la página 49 del programa de fiestas presenta un anuncio contra la dispersión; la 56, un anuncio de ERNAI, la organización juvenil de Sortu, integrado en Bildu; la página 61 se reserva completa para los presos de ETA; y la página 64 se utiliza para promocionar un acto por la amnistía y llamar soldados a los asesinos".



Por otra parte, Enrique Maya ha remarcado que "el gaztetxe ilegal del Palacio del Marqués de Rozalejo es el otro protagonista del programa, con presencia en la portada, la contraportada o el cartel infantil seleccionado (que incluye una bandera por el acercamiento de los presos de ETA)".



Además, ha detallado que "el chupinazo de las fiestas se lanzará desde uno de sus balcones el viernes por la tarde y que están previstas visitas guiadas y charlas en varios días, mientras se impide la visita de una comisión parlamentaria o la entrada a los propios inspectores municipales".



A su juicio, es "injustificable" que "una actividad ilegal, utilizada para propagar una ideología radical y que además obtiene importantes ingresos con un negocio de hostelería sin ningún tipo de licencia, garantía sanitaria y sin el pago de impuestos, sea protagonista de un programa de unas fiestas pagadas con dinero público".



Además, ha recordado que el Ayuntamiento acordó este lunes, a instancias de UPN, "tomar las medidas necesarias para impedir que se desarrollen todo tipo de actividades, especialmente las de hostelería por el riesgo que entrañan, por parte de los okupas del Palacio del Marqués de Rozalejo en las fiestas de San Fermín de Aldapa" y ha exigido a Bildu y a Geroa Bai que "cumplan con lo aprobado y eviten que nadie se lucre con una actividad ilegal, por muy amigos del alcalde que sean".



Para Maya, "todas estas actitudes son toleradas por Barkos y Asiron porque son protagonizadas por el entorno nacionalista más radical, al que la primera no quiere enfrentarse y el segundo apoya sin ambages".

Selección DN+