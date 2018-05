Maya critica el alarmismo del cuatripartito para perjudicar a UPN

El >del grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, Enrique Maya, ha criticado que el cuatripartito "está generando miedo y alarmismo" entre las asociaciones de Pamplona con el objetivo de "perjudicar" a la formación regionalista.

Maya ha explicado, en rueda de prensa, que el Consistorio ha remitido una carta a todas las entidades beneficiarias de subvención del área de Participación Ciudadana, "notificándoles el recurso de UPN contra la doble financiación de únicamente siete entidades por la organización de las fiestas de barrios, incluyéndolas como interesados en el expediente y emplazándoles para que puedan comparecer ante el tribunal Administrativo de Navarra en el plazo de diez días hábiles".

Según ha indicado, "este escrito está generando una lógica intranquilidad entre muchas asociaciones por su vaguedad y falta de detalle, dejando entrever que el recurso de UPN es contra sus ayudas, algo del todo falso".

De hecho, ha remarcado, UPN interpuso un recurso ante el TAN por "la financiación mediante subvenciones del área de Participación Ciudadana a siete entidades organizadoras de fiestas de varios barrios que ya disfrutaban de un convenio con el Consistorio, algo expresamente prohibido en las bases de la convocatoria".

"En su apartado 4.4, el texto recoge que para poder obtener la condición de persona o entidad beneficiaria se deberá no tener suscrito un convenio de colaboración, o un contrato con el Ayuntamiento de Pamplona respecto al programa, proyecto, actividad o actuaciones para las que se solicita subvención, así como no disponer de subvenciones de esta u otras áreas del Ayuntamiento de Pamplona para las mismas actuaciones", ha subrayado el portavoz regionalista.

Con ello, ha agregado, "se pretende impedir que algunas asociaciones puedan sobre financiar sus actividades buscando ingresos de varias áreas, reduciendo así la cantidad a destinar a entidades que realmente lo necesiten y no tengan otras vías de financiación".

"Sin embargo, estas entidades, la mayoría muy cercanas al cuatripartito, se beneficiaron de esa doble ayuda para actividades que, además, en muchos casos, son utilizadas para la propaganda del entorno radical", han afirmado desde UPN.

En este sentido, han detallado que "todas ellas concurrieron al epígrafe A de la convocatoria del área de Participación, 'Fiestas de barrio, festividades populares o eventos socioculturales de carácter comunitario'", mientras que los otros dos epígrafes, que subvencionan "actuaciones que promuevan la participación ciudadana y el empoderamiento social" y "actuaciones que promuevan la diversidad" no se ven afectados por el recurso al TAN de UPN, porque "cada uno funciona como un compartimento estanco".

"Sin embargo, las entidades de los tres epígrafes han sido notificados y catalogados como interesados. En concreto, el recurso de UPN afecta a 7 de las 19 entidades que recibieron subvención a través del epígrafe A, pero se han enviado cartas a 140 entidades", ha precisado Maya.

En este sentido, el portavoz regionalista ha incidido en la idea de que "este recurso no afecta en nada a los epígrafes B y C de la convocatoria de Participación ni, por tanto, a las entidades que a ellos concurrieron y beneficia a las asociaciones que concurrieron al epígrafe A porque, en caso de resolverse a favor de UPN, permitirá repartir los fondos públicos entre aquellas que no han sido beneficiadas por duplicado".

En su opinión, "la notificación del área es manipuladora y posiblemente malintencionada" y ha exigido que "se aclare a todas las asociaciones de los epígrafes B y C que su subvención no se verá afectada en ningún caso y que se remita a todas las asociaciones a las que se ha enviado el recurso completo de UPN para tranquilizarles y demostrarles que en ningún caso la iniciativa puede perjudicarles".

