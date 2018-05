Cáritas destinó el pasado año en Navarra un total de 1,14 millones de euros a programas de acogida, además de 1,13 millones al centro ocupacional, en el que cada año pasan unas 250 personas, y más de 877.000 euros a los programas de residencia y a los seis pisos supervisados.



El director de Cáritas Diocesana, Ángel Iriarte, ha dado cuenta este jueves en rueda de prensa de las cuentas de la entidad del año 2017. Según ha detallado, el pasado año Cáritas contó con 5,22 millones de euros, de los cuales 1,89 millones procedían de aportaciones esporádicas de donantes, la fuente principal de ingresos.



Le siguen las aportaciones periódicas de los socios (938.438 euros), las colectas en parroquias (459.159 euros) y los beneficios de la tómbola (445.939 euros).



Por su parte, las subvenciones públicas, de 65.478 euros, suponen el 1,25% de todos los ingresos de Cáritas en el año 2017, una cifra que, según ha señalado Ángel Iriarte, "rompe el mito de que vivimos del dinero público".

En este sentido, ha remarcado que "la voluntad de esta casa es vivir de las aportaciones privadas" y, por ello, "no pedimos subvenciones", lo que "nos da una libertad y capacidad de maniobra para responder a los problemas".



Sobre las cuentas auditadas de 2017, el director de Cáritas también ha destacado los 583.900 euros que se recibieron de herencias, un concepto variable y que no se puede prever.



En cuanto a los recursos que ofrece la entidad, Iriarte ha precisado que los tres programas a los que más dinero se destinó el pasado año fueron los programas de acogida, con 1,14 millones; el programa del centro ocupacional, 1,13 millones; y los programas de residencia y pisos supervisados, con 877.452 euros.



En total, Cáritas gastó el pasado año 4,6 millones y los 582.198 restantes, una cantidad "similar" a la que se recibió de las herencias, se destinarán en el próximo ejercicio a inversiones en infraestructuras y mejorar los pisos e instalaciones de la entidad.

PERFIL DE LOS ATENDIDOS



El responsable de Cáritas ha afirmado que las personas atendidas por la organización suelen ser en su mayoría mujeres de edades entre los 30 y 50 años, mayoritariamente con familia, y muchas de ellas que llevan muy poco tiempo en Navarra.



Según ha comentado, su percepción es que por las puertas de Cáritas sigue llegando gente de fuera de la Comunidad foral y ha explicado que el pasado año mientras el número de personas atendidas por la entidad "remontó", las aportaciones económicas realizadas "bajaron un poco".



Asimismo, ha puesto de manifiesto que la crisis económica, que ya lleva "la friolera de 11 años", llegó a Navarra "fortísimamente" en el año 2013 y que "mucha gente que entró en situación de precariedad sigue en esa situación".

CAMPAÑA DEL CORPUS CHRISTI

Por otro lado, Ángel Iriarte ha aprovechado la rueda de prensa para presentar la campaña del Corpus Christi de este año, con la que se quiere invitar a la sociedad a comprometerse con el mundo.



"El mundo no lo tienen que mejorar tres o cuatro, o cada uno ponemos de nuestra parte o el mundo no se mejora", ha subrayado.

Además, ha expresado su agradecimiento a todas las donantes y colaboradores de Cáritas que hacen que la entidad "cada día cumpla su misión". "Si no estuviera esa gente, Cáritas no haría nada", ha remarcado.

Premios: hay 360.000 premios directos, entre los cuales están 5 coches; 100.000 premios para los boletos de “Reúna”; 24 premios sorteo, vales de compra por valor de 2.500€ en comercios del Casco Antiguo de Pamplona. — Cáritas Pamplona (@CaritasPamplona) 24 de mayo de 2018

Horario: La Tómbola abre de 10.00 a 14.00 h. y de 17.00 a 21. 00h de lunes a jueves. El viernes, sábado y domingo estaremos hasta las 22.00 h. En San Fermín, del 6 al 14 de julio, abrimos al público de 9.00 a 14.30h y de 17.00h a 24.00h. — Cáritas Pamplona (@CaritasPamplona) 24 de mayo de 2018