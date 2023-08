Pasado, presente y futuro en Berriozar

Berriozar estaba este miércoles llena minutos antes de las 18:00 horas. Los jóvenes cantaban y saltaban mientras ondeaban las pancartas de las peñas. Los niños miraban ilusionados a la multitud. Los berriozartarras contaban los segundos que faltaban para la mejor semana del año. Todas las miradas se dirigían hacia el balcón, donde esperaban ilusionados su momento los protagonistas de este año: los miembros del centro municipal de personas mayores Iruñalde. La plaza Eguzki deestaba este miércoles llena minutos antes de las 18:00 horas. Los jóvenes cantaban y saltaban mientras ondeaban las pancartas de las peñas. Los niños miraban ilusionados a la multitud. Los berriozartarras contaban los segundos que faltaban para la mejor semana del año. Todas las miradas se dirigían hacia el balcón, donde esperaban ilusionados su momento los protagonistas de este año:

Ángel Jabato Villalba, de 77 años, fue el encargado de encender la mecha del cohete: “Quiero agradecer a Berriozar por su compromiso con las personas mayores, a los usuarios del centro que nos ayudan a concebir un pueblo que nos cuida y respeta, a todas las personas que nos han acogido como si fuéramos uno más. ¡Viva Berriozar, gora Berriozar!”.

Ángel nació en Extremadura, pero llegó a Navarra en 1970 a trabajar. Se enamoró y crió a sus dos hijos en Berriozar: “Yo amo este pueblo, para mi lo es todo: amigos, trabajo y familia. No olvido mis raíces, pero yo soy de aquí desde hace 53 años, me hicieron hijo adoptivo y ahora me considero de Berriozar de arriba abajo”.

Berriozar se convirtió en el hogar de muchos trabajadores en los años 70, por lo que tener la oportunidad de tirar el cohete tantos años después significó mucho para ellos. “Este pueblo ha sabido darnos cariño y acoger a la gente que llegaba, aquí nos juntamos castellanos, andaluces, extremeños, gallegos, de todo. Éramos todos a una, hicimos este pueblo”, afirmó Jabato.

Claudivina Gómez Caminero no disfrutó este miércoles del chupinazo desde el balcón de su casa como en años anteriores. Esta vez estaba de pie encendiendo la mecha frente a todos sus vecinos. Nació en Palencia en 1934, llegó a Pamplona sola para trabajar en la Clínica Universitaria y compró uno de los primeros pisos que se construyeron en Berriozar para, después, ser patrona. Desde entonces formó su vida en el pueblo, conoció al que fue su marido, Román, y 54 años después, se subió al escenario para tirar el cohete de su pueblo: "Me ha hecho mucha ilusión, es un privilegio poder representar a Berriozar, donde he vivido muy bien y me encuentro muy a gusto". Además, destacó la importancia de poder mostrar de dónde han venido, las raíces y tradiciones que aportaron al pueblo. "Esto nos ha devuelto los ánimos a los mayores, parecía que se habían olvidado de nosotros, pero el día de hoy ha sido lo mejor que nos podía haber pasado", aseguró emocionada.

El centro Iruñalde se inauguró hace 5 años para integrar a los mayores en el día a día del pueblo. Se instaló dónde se encontraba la guardería. “Antes eran ellos los que nos llevaban de niños allí y ahora somos nosotros los que les acompañamos. Es una forma bonita de entender la evolución del pueblo”, explicó Alicia Navarro Valencia, vecina de Berriozar.

Además del cohete, este miércoles hubo otros actos significativos. Los más pequeños, los nacidos en 2022, recibieron un pañuelo a manos de los concejales del ayuntamiento. De los 86 niños empadronados, 44 acudieron al evento, que simbolizó su bienvenida oficial como vecinos de Berriozar. De la misma forma, a los mayores les entregaron los suyos durante la mañana de este miércoles.