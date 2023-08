Pamplona oferta para este próximo otoño once ubicaciones para instalar puestos de venta de castañas

Este año se ofertan once puestos, dos menos que el otoño pasado. Los puestos estarán ubicados en la plaza de San Nicolás, la calle Comedias, el chaflán de la calle Estafeta con Duque de Ahumada, en la calle Mercaderes, en la esquina de Yanguas y Miranda con Conde Oliveto, en la confluencia de la calle Monasterio de Urdax con la avenida de Bayona, en la zona de los cines Golem, en la plaza de Merindades, en la esquina de la calle Cortes de Navarra con avenida de San Ignacio, en la entrada del ascensor de Descalzos en calle Bajada del Portal Nuevo y en el mercadillo de Landaben. En este último caso, las tasas estarán sujetas a las del propio mercadillo.

Este próximo otoño no habrá puestos de castañas en la plaza de la Cruz, ni tampoco se licita el puesto de castañas del chaflán de la avenida de Zaragoza y la avenida de Galicia. El año pasado quedó vacante, pues nadie presentó documentación para ocupar ese espacio. El Ayuntamiento de Pamplona ha decidido en este 2023 no sacarlo como punto de venta.

PLAZO HASTA EL 8 DE SPETIEMBRE

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 8 de septiembre, a las 14 horas. La documentación se deberá presentar en cualquier registro del Ayuntamiento de Pamplona. Con la instancia, se deberán adjuntar documentos que ilustren las características del puesto tradicional (fotografías, croquis, mediciones, etc) y planos/croquis con tamaño en planta de ocupación del puesto tradicional y de la zona de clientes.

Posteriormente, las personas que resulten adjudicatarias, deberán presentar alta en el I.A.E., alta en la Seguridad Social en el régimen adecuado, documento acreditativo de tener formación en manipulación de alimentos y seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima de 300.000 euros. Para la adjudicación se tendrá en cuenta la adaptación de las características del puesto a los puestos tradicionales de castañas, así como la superficie ocupada por el puesto, de tal forma que no afecte al tránsito peatonal.

Las personas interesadas no podrán tener deudas con el Ayuntamiento de Pamplona en periodo ejecutivo en el momento de presentar las solicitudes. Solo se podrá optar a una ubicación por persona solicitante. Para la ocupación de los puestos tendrán preferencia las personas adjudicatarias de temporadas anteriores en cada uno de los puestos. En el caso de dos o más peticiones para un mismo puesto se resolverá por criterio de antigüedad en ese puesto. En caso de que ambos tengan la misma antigüedad en el puesto, se resolverá por sorteo. Si algún puesto queda desierto, podrá ser ofertado en segunda convocatoria.

UBICACIONES DE LOS PUESTOS DE VENTA DE CASTAÑAS. TEMPORADA 2023 - 2024

​

Plaza de San Nicolás

Calle Comedias

Chaflán c/ Estafeta con c/ Duque de Ahumada

Calle Mercaderes (junto a los contenedores soterrados y sin tarima)

Esquina Yanguas y Miranda con Conde Oliveto (fuera de los porches)

Confluencia de calle Monasterio de Urdax con avenida de Bayona (junto al bordillo de la acera)

Zona de cines Golem (no podrá colocarse junto a la fachada de ningún edificio)

Plaza de Merindades (no podrá colocarse junto a la fachada de ningún edificio de la plaza)

Esquina c/ Cortes de Navarra con San Ignacio

Entrada al ascensor de Descalzos en calle Bajada del Portal Nuevo

Mercadillo de Landaben