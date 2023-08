Los vecinos piden que la suspensión sea definitiva y defienden la plaza

El anuncio de paralización temporal de las obras de aparcamiento de la calle Sangüesa, realizado por la mañana del jueves por la alcaldesa, Cristina Ibarrola, provocó por la tarde un efecto antagónico en el silencio de la actividad operaria y las muestras de felicitación, intercaladas con aplausos, de los congregados en la plaza de la Cruz en una concentración de la plataforma NoParkingEz. Delante de una exposición de “dibujos del mundo en contra de la tala de árboles” y con un fondo de banderines de colores, varios cientos de personas acudieron a la convocatoria, programada en principio en señal de protesta y derivada en una expresión de alegría por la suspensión de la obra. “El barrio ha hablado. La obra se ha parado”, fue uno de los lemas coreados como claro signo de satisfacción emocional.

Tanto Marisa Layún, en declaraciones ante los medios de comunicación, como un compañero suyo de la plataforma en una intervención pública posterior matizaron la sensación de agrado experimentada con una explicación de calado reivindicativo. “Es una pequeña batalla ganada. Todavía la guerra no la hemos ganado. Detrás de eso está la paralización temporal y la reurbanización de la plaza, que no sabemos qué esconde detrás, porque están detrás de ella hace tiempo. No sabemos qué es eso de la ‘manzana verde’, si supone una obra real. Si contemplara la bajada de temperaturas y la retención de humedad estaríamos a favor, pero tienen que especificar qué es eso”,

“Dicen que van a parar la obra. Lo que hace falta es que no se construya el parking”, reiteró una persona mayor en el turno de intervenciones anónimas.

Silenciada la obra y en el nuevo escenario creado tras el anuncio de la alcaldesa, “el foco de atención pasa a ser ahora la plaza”, o más en concreto, la urbanización de su superficie. “También tenemos un proyecto para la plaza”, expuso el mismo interviniente que refrendó la reclamación de la paralización definitiva. “Queremos que siga como hasta ahora”. Subido en una escalera, de su boca salió un lema, que resumió el sentir de la plataforma: “Sin parking y con árboles”. Los presentes, venidos de diferentes puntos de la ciudad en repulsa a lo que consideraban “una injusticia” o un “atropello”, corroboraron la idea con aplausos y silbidos de aprobación.

Los promotores del encuentro avanzaron su idea de continuar con las movilizaciones, aunque con un giro de su estrategia enfocada hacia la protección de los árboles que adornan el emblemático emplazamiento. Volvió a escucharse la leyenda de “¡No a la tala!”, convertida en uno de los eslóganes del sentir mayoritario en las concentraciones llevadas a cabo hasta ahora. El Ayuntamiento, de acuerdo al proyecto de urbanización que abandera, asegura la continuidad de todos y cada uno de los ejemplares, según insisten los responsables municipales.

FIN A LOS RETENES

La suspensión provisional de la obra adoptada obró ayer una consecuencia directa en un cambio en la estrategia de la plataforma NoParkingEz, como fue la retirada de su retén permanente de vigilancia. El detalle trascendió poco antes de que arrancase la concentración, anunciada con el despliegue de un mensaje compuesto por la unión de letras en el que destacaba las 15.837 firmas de adhesión a la revindicación, reunidas vía plataforma digital Change.org. Las muestras de agradecimiento que se sucedieron incluyó a los 200 hosteleros y comerciantes, suscritos a un tratado de petición de paralización de la obra.

Los reunidos atendieron igualmente una demanda de emplazamiento, dirigida a la alcaldesa, para que “si quiere recabar la opinión que lo haga aquí, en la calle”. En el capítulo de conversaciones con el Ayuntamiento, uno de los participantes aludió a la mantenida el 5 de julio en la que, según dijo, el consistorio informó de la existencia de tres asociaciones a favor y una en contra del parking.

“No hay nada. Es puro humo”, señaló para negar la falta de actividad o adhesión de dos de las que el Ayuntamiento indicó como partidarias del proyecto.