¿Cómo se adjudican las plazas del parking de la calle Sangüesa?

Segundo Ensanche de Pamplona, tener carné de conducir (o chófer), tener un turismo disponible y estar al corriente de los pagos con elcondiciones generales para optar a una de las plazas del párking subterráneo de la calle Sangüesa, que ahora está en el centro de la polémica por la oposición de vecinos y comercios. Ser mayor de edad, estar empadronado en una zona concreta del, tener carné de conducir (o chófer), tener un turismo disponible y estar al corriente de los pagos con el Ayuntamiento de Pamplona . Estas son, a priori, laspara, que ahora está en el centro de la polémica por la oposición de vecinos y comercios.

La plataforma NoParkingEz ha puesto en entredicho la limpieza de este reparto para asegurar que son inmobiliarias las que estarían solicitando las primeras plazas, aunque también reconocen que hay vecinos interesados. NoParkingEz ve detrás de todo esto “una operación especulativa” y que las plazas estarían vinculadas a pisos de lujo.

Más allá de sospechas por confirmar, el pliego detalla que las plazas también estarían disponibles para personas vinculadas a oficinas, comercios y servicios de la denominada zona de influencia del Ensanche. Deberán aportar el contrato de trabajo u otro documento legal en caso de autónomos o empresarios. Eso sí, los residentes tienen preferencia sobre los trabajadores. El plazo para solicitar una plaza comenzó el 18 de julio y terminará el 17 de octubre. Según Urbanismo, se han presentado 200 solicitudes. Cuando pasen estos 3 meses de plazo se sabrá si hay más solicitudes que plazas (346) o si no se llegan a cubrir.

¿QUIÉN PUEDE PRESENTAR SOLICITUD?

El pliego señala que pueden solicitar plaza los residentes o trabajadores de la denominada área de influencia. Se trata de las manzanas del Segundo Ensanche situadas entre la calle Yanguas y Miranda, Conde Olivetto, Baja Navarra, Carlos III, plaza de la Libertad, Bergamín y Avenida de Galicia (ver plano). Por ejemplo, los números impares de Carlos III quedan fuera.

¿QUIÉN TIENE PREFERENCIA?

La distancia es el principal criterio. Cuando finalice el plazo de presentación de solicitudes, la Agrupación de Garajes de la calle Sangüesa (concesionaria del párking) elaborará dos listas provisionales, una general y otra de personas con discapacidad móvil. Para establecer el orden de estas listas se tendrán en cuenta tres criterios: la menor distancia desde el domicilio hasta el párking (desde el portal al muro perimetral más cercano), el mayor tiempo de empadronamiento en la zona y si el solicitante dispone ya de otro aparcamiento. Si hay más solicitudes que plazas, quedarían en lista de espera las personas que ya tienen aparcamiento o que lleven menos tiempo empadronados.

¿SE PUEDE SOLICITAR MÁS DE UNA PLAZA?

Se pueden solicitar dos plazas, pero sólo se atenderá la segunda solicitud si no se cubren la totalidad de huecos del párking. De nuevo, los empadronados tendrán preferencia sobre los trabajadores.

¿Y SI NO SE CUBREN TODAS LAS PLAZAS ?

Si una vez cerrado el plazo de solicitudes, el 18 de octubre, quedaran plazas vacantes, cualquier residente de Pamplona o persona vinculada a oficinas, despachos, comercios y servicios de la ciudad podrá ser adjudicatario de una plaza de estacionamiento. Deberá cumplir los requisitos generales: ser mayor de edad, tener carné de conducir y vehículo y estar al corriente de las obligaciones con el ayuntamiento. Si a pesar de ello no se cubriesen las 346 plazas, podrán destinarse a la cesión de uso permanente de otras personas que no residan en Pamplona, aunque se considerarán plazas de reserva para su posible cesión durante los 75 años de plazo de la explotación.

¿QUIÉN ELABORA LOS LISTADOS?

Aunque es la Agrupación de Garajes la encargada de la elaboración de las listas de adjudicatarios y las listas de espera, éstas deben ser aprobadas por el ayuntamiento. Primero se publicarán las listas provisionales en el tablón de anuncios del consistorio y en la sede de la Agrupación. Habrá un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones ante el ayuntamiento, que serán resueltas por éste. Después se publicarán las listas definitivas.

¿CUÁNDO SE PAGAN?

Una vez que se publiquen las listas definitivas, los adjudicatarios tendrán cinco días para formalizar el contrato y abonar el 50% del costes, es decir 15.857 euros (turismos) o 750 euros (motocicletas). Hay un segundo pago del 30% (9.514 o 450 euros) antes del 17 de mayo de 2024. El último pago (el 20%) se realizará 15 días antes de la elección de plaza.

¿CÓMO SE ELIGEN LAS PLAZAS?

La elección de las plazas se realizará mediante sorteo. Mediante la extracción de bolas o papeletas se designará al adjudicatario que efectuará la primera elección de plaza. Las personas de la lista que van detrás de este primer adjudicatario serán las siguientes en elegir ubicación.

¿PUEDO ALQUILAR MI PLAZA DE GARAJE?

El pliego prohíbe ceder, gravar, enajenar o arrendar las plazas de garaje. Sólo podrán aparcar en las plazas vehículos que sean propiedad de su titular o familiares. En caso de incumplimiento, el usuario podrá ser sancionado con la pérdida de la plaza.

TENGO UN COCHE ELÉCTRICO

El párking cuenta con 45 plazas equipadas con cargador para vehículos enchufables. Para optar a estas plazas el adjudicatario debe ser propietario de un vehículo de estas características. No obstante, el resto de plazas cuentan con preinstalación para equiparlas con cargador. El precio de las plazas es el mismo, tanto para las de minusválidos como para las que tienen cargador.

¿PLAZAS PARA LAS NUEVAS PROMOCIONES?

Dentro de la zona de influencia del párking hay actualmente tres promociones de vivienda nueva (el antiguo colegio de Maristas, el edificio Sol de la avenida de Zaragoza y el número 43 de la calle Bergamín). Sólo la primera tiene garaje. Las personas que adquieran uno de estos pisos no tienen preferencia en la adjudicación de las plazas porque no han sido entregadas y por tanto no están empadronadas. Deberán esperar a que queden plazas libres una vez adjudicadas a residentes y comerciantes de la zona. Si no logran plaza, podrán inscribirse en la lista de espera. Cuando ya sean residentes, tendrán preferencia sobre el resto. Tampoco cabe la posibilidad de que las promotoras adquieran plazas para ceder después su uso.

¿SE PUEDE RENUNCIAR A LA PLAZA?

Los adjudicatarios podrán en un futuro transmitir la titularidad del derecho de uso de la plaza. La Comunidad de Concesionarios le informará del precio y adjudicará dicha plaza al primero de la lista de espera.