La Escuela Municipal de Piragüismo Molino de Caparroso ofrece un verano en el agua

Adquirir nociones básicas de piragüismo y kayak, disfrutar de las actividades en el agua y redescubrir el río Arga como un espacio de ocio y deporte en plena naturaleza son los principios básicos que están detrás de la Escuela Municipal de Piragüismo Molino de Caparroso.

La escuela concentra en los meses de verano buena parte de su actividad. De hecho, es en esta época estival en la que la escuela cuenta con una mayor oferta formativa y una gran demanda tanto de adultos como de menores que quieren iniciarse en el deporte, como por parte de grupos particulares que quieren descubrir esta práctica deportiva.

La escuela oferta cursos de piragüismo, kayak y de stand up paddle board, además de campamentos urbanos a lo largo de todo el verano, hasta principios de septiembre. Las personas interesadas pueden consultar la oferta detalla de cursos y actividades en la web https://www.piraguismopamplona.com/.

Las actividades se imparten en las instalaciones de la escuela, en el Molino de Caparroso, y en el río Arga, donde profesionales del piragüismo se encargan de formar y orientar a los participantes, sean menores o adultos. De hecho, Amaia Osaba, deportista profesional con más de 30 años de experiencia y medalla de bronce y planta en campeonatos europeos de kayak, está al frente de la escuela como directora técnica y entrenadora de los equipos de competición.

Las personas interesadas en el mundo del piragüismo y del kayak tienen varias opciones para entrar en contacto con estos deportes. Para los más pequeños, la escuela ha diseñado unos campamentos urbanos de verano, dirigidos a niños y niñas de entre 8 y 14 años.

Con una distribución por semanas, que comenzó el pasado 19 de junio y se prolongará hasta el 4 de septiembre, salvo en Sanfermines, y en horario de mañana, de 8.30 a 13.50 horas, los campamentos suponen un primer contacto con el piragüismo. En ellos se trabajarán aspectos como la habilidad, disfrutando del aire libre y propiciando nuevas amistades entre los participantes. Está abierto, además a niños y niñas con o sin conocimientos previos.

A DEMANDA, PARA GRUPOS Y A NIVEL INDIVIDUAL

Además de los campamentos, diseñados como una forma de conciliación familiar basada en el deporte y el medio ambiente, la escuela cuenta también con una modalidad de cursos de dos horas de duración para iniciarse en el kayak de forma individual y para grupos variados, tanto familias, como amigos, adultos y menores.

Esta actividad, bautizada como ‘Kayak en Pamplona’, es una opción para principiantes, ya que permite conocer qué es el piragüismo de una manera lúdica y divertida, en apenas dos horas, de forma que una persona pueda decidir si quiere seguir ahondando en este deporte a través de otras propuestas como cursos de iniciación. El horario para esta actividad se establece entre los monitores y el propio grupo, de forma que se trata de una actividad flexible.

La escuela cuenta, asimismo, con cursos de iniciación para adultos, de ocho horas de duración en cuatro sesiones de dos horas cada una, pensado para personas de más de 16 años. Y cursos de iniciación para niños y niñas, de seis sesiones de hora y media cada una, para menores de entre 8 y 15 años.

La oferta se completa con cursos de stand up paddle board (SUP), de dos horas, en los que las personas asistentes podrán divertirse con este deporte acuático que consiste en desplazarse con la ayuda de una pala de pie sobre una tabla. Este deporte, de baja dificultad, se adapta a todas las edades y no requiere conocimientos previos, sólo saber nadar. Al igual que en ‘Kayak en Pamplona’, el horario del curso se concreta directamente con la persona responsable del desarrollo de la actividad.

Las reservas para cualquiera de las actividades de la Escuela se realizan a través del correo electrónico actividadescpp@gmail.com y en el teléfono 622723937.

La Escuela de Piragüismo Molino de Caparroso tiene sus instalaciones en el Molino de Caparroso, un edificio que tiene sus orígenes en el siglo XI y que ha sido rehabilitado para acoger la escuela municipal, que desde 2010 gestiona Piragüismo Pamplona.

Todos los Cursos de la Escuela de Piragüismo Molino de Caparroso

Stand Up Paddle Board (Sup)

Duración: 2 horas, en el río Arga

Precio: 26 euros por persona

Fecha a concretar en función de la disponibilidad

Iniciación al kayak para personas adultas

Duración: 8 horas (cuatro sesiones de dos horas cada una)

Precio: 100 euros por persona

Requisitos: 16 años o más, no es necesario tener dominio previo de la piragua

Iniciación al kayak para niños y niñas

Duración: 6 horas de una hora y media cada sesión

Precio: 56 euros por persona (para el segundo hermano y cursos sucesivos, 46 euros)

Edades: entre 8 y 15 años

Kayak en Pamplona

Duración: 2 horas

Precio: 15,50 euros para personas hasta 25 años y 21 euros para mayores de 25 (precios especiales para grupos: 12,50 euros, hasta 25 años; 17 euros para mayores de 25)

Sin requisitos

Campamentos urbanos de verano para niños y niñas

Duración: 27 horas, de lunes a viernes, por la mañana (8.30 a 13.50)

Precio: 135 euros

Edades: para niños y niñas entre 8 y 14 años