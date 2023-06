La Media San Fermín provocará la anulación de varias paradas de taxi en el centro de Pamplona

Con motivo de la celebración del evento deportivo La Media San Fermín, este sábado 24 de junio quedarán anuladas algunas paradas de taxi y se impedirá el acceso a buena parte del centro de Pamplona.

Se han previsto cortes de tráfico desde las 18.30 hasta las 22.30 horas de este sábado y quedarán anuladas las siguientes paradas: c/ Navas de Tolosa (junto al Hotel 3 Reyes); c/ San Roque (Audiencia) y Paseo Sarasate (junto al Banco de España), ha informado la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

Las paradas más cercanas al centro de la ciudad que se mantendrán operativas serán las siguientes: c/ Duque de Ahumada (bar Niza), c/ Teobaldos 2, c/ Yanguas y Miranda (parada interior en la estación de autobuses) y c/ Estella 12.