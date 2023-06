26 lanzadores del Chupinazo, juntos en la capilla de San Fermín

La capilla de San Fermín acogerá este martes 6 de junio un acontecimiento de los que escriben páginas en la historia de la ciudad. La misa del sexto peldaño de la escalera hacia el 7 de julio reunirá a 26 personas que han lanzado el Chupinazo de los Sanfermines. La lista arranca con Elisa Chacartegui en 1981, llega hasta La Pamplonesa, en 2019 y cubre 24 años.

Listado con los lanzadores de los Chupinazos de los últimos años Descárgatelo

Javier Leoz, párroco de San Lorenzo, ya anunció el 5 de mayo que la próxima misa de escalera estará dedicada a personas que han lanzado el Chupinazo. Desveló que habían invitado a varias personas que han protagonizado el momento. Y ha sido evidente el éxito, a la vista de la nutrida respuesta. Leoz explica que cuentan en la parroquia con un equipo para llevar adelante distintas tareas, entre ellas los preparativos de la misa de la escalera. En este caso ha contado con la colaboración de Javier Marquínez y de Jesús Ayala. Este último explica que fijaron como fecha de inicio 1979, con el inicio de la democracia. “Fue el criterio utilizado. Hemos contactado con todas las personas, excepto con una que vive en París y no hemos podido localizar”, destaca que “todo el mundo ha contestado y hay quien no viene, pero la mayoría ha tenido mensajes positivos y algunas personas no pueden acudir por motivos de salud”. Hay también varias personas que han fallecido, entre ellas Juan Manuel Pérez Balda (1979), Benicio Aguerrea (1980), José Javier Gortari (1987), Joaquín Pascal (1992), Fermín Tajadura (2001), Javier Eskubi (2006).

Han confirmado la asistencia 26 personas, a falta de algunos flecos, que cubren un total de 24 años. Porque hubo Sanfermines con dos tiradores (DYA, la Pamplonesa, Orfeón Pamplonés y la peña La Veleta y Motxila 21) y hay una alcaldesa, Yolanda Barcina, que ha abierto las fiestas dos años, concretamente en 1999 y 2007. Javier Leoz está contento con la respuesta, y además del sentido festivo del encuentro, repara en su relevancia ante la compleja situación política actual en Pamplona y en el resto de Navarra. “Es una manera de reflejar que pueden confluir distintas sensibilidades que, cuando se quiere, se intenta, se puede”, sostiene junto a la imagen de San Fermín, a seis días de la cita con alcaldes y ediles de todos los colores políticos, e instituciones con trayectoria en el deporte, la cultura y el corazón de la fiesta: la Pamplonesa, el Orfeón, Cruz Roja, la DYA, Osasuna...

Reconoce que lo más difícil ha sido localizar a los protagonistas, al menos a algunos, retirados de la vida pública. Subraya la labor de Javier Marquínez y Jesús Ayala y valora la buena acogida. “Por ejemplo el socialista Javier Iturbe, no podrá asistir ese día, pero nos dijo que seguiría la misa por internet, de modo que de alguna forma también estará con nosotros”, precisa.

Destaca Leoz la intervención musical en la eucaristía del coro de Napardi: “Todos nos acordamos del Agur Jaunak que cantan en la procesión junto al pocico de San Cernin”.