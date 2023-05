Unibooking incrementa en un 20% sus plazas para el próximo curso

más de 9.000 estudiantes universitarios vinieron a estudiar a Pamplona con la necesidad de un lugar donde hospedarse. Ante esta enorme demanda, el incremento de la oferta también ha experimentado un fuerte crecimiento. A pesar de la proliferación de alojamientos universitarios, El curso pasadovinieron a estudiar a Pamplona con la necesidad de un lugar donde hospedarse. Ante esta enorme demanda, el incremento de la oferta también ha experimentado un fuerte crecimiento. A pesar de la proliferación de alojamientos universitarios, Unibooking lleva 6 años logrando un progresivo crecimiento, tal es así que el próximo curso el número de plazas ofertadas se verá incrementado en un 20%.

“Trabaja duro, sueña grande, vive diferente”. Dos grandes televisiones en las que se proyectan distintos alojamientos coronan dos espacios acogedores con sofás que evocan el salón de un hogar e invitan a sentarte. Nada más entrar, se acerca a nosotros con una gran sonrisa Ana Martínez Cirauqui, la directora de Entramos en sus oficinas, diáfanas y espaciosas. En una enorme pared blanca da la bienvenida con un. Dos grandes televisiones en las que se proyectan distintos alojamientos coronan dos espacios acogedores con sofás que evocan el salón de un hogar e invitan a sentarte. Nada más entrar, se acerca a nosotros con una gran sonrisa Ana Martínez Cirauqui, la directora de Unibooking , que nos da la bienvenida.

Ana nos presenta a su equipo: joven y mayoritariamente femenino, se respira armonía. Nos sentamos con ellos a charlar sobre la situación actual del alojamiento universitario en Pamplona. “No somos una empresa de alojamiento, somos mucho más que eso. Procuramos ofrecer un servicio cercano, ayudar a nuestros residentes con lo que necesitan, ser casi una segunda familia. De ahí ese Vive diferente que habéis leído al entrar. Queremos que nuestros Unibookers se sientan como en casa, con la ayuda que ellos quieran, sabiendo que si tienen algún problema, pueden contar con nosotros. Ya sea con la gestión administrativa, los estudios, ocio, formación, deporte, turismo, resolución de conflictos, gestión del estrés…” comenta Carmo Teixeira, responsable de Personas, Cultura y Calidad. “Nuestros residentes eligen el servicio según sus necesidades, si quieren comida, más o menos limpieza, lavado de ropa, resolución de incidencias; es un servicio totalmente personalizado”. Andrea Plasencia, responsable de la programación de actividades recalca la importancia de tener a alguien cuando tienes algún problema. “Yo soy de Nicaragua, estudié aquí Marketing y soy consciente de la situación por la que pasan tanto los estudiantes como las familias.

Además de atender a los alumnos cuando lo necesitan yo me encargo de la organización de planes. Me considero afortunada de poder organizar actividades para estudiantes que están viviendo la misma experiencia que viví yo. Todos los años hacemos un viaje a la nieve, San Sebastián, Bilbao, organizamos sesiones con nuestra coach, clases de primeros auxilios, defensa personal, cocina. Es un trabajo divertido, apasionante y, lo mejor, es ver la felicidad de los chicos y lo agradecidos que están.

Este curso hemos organizado más de 50 actividades en las que han participado más de 1.200 personas. Eso es una gran satisfacción”.

Marta Zorrilla es la responsable de comunicación, lleva trabajando con Ana en Unibooking casi desde el principio. “Recuerdo cuando llegué, para mí era un servicio novedoso y teníamos 33 pisos, éramos como una familia, pero lo mejor de todo es que a pesar del tiempo pasado y del crecimiento que hemos tenido, hemos conseguido mantener esa esencia y me parece increíble que con más de 800 residentes este curso 22-23, lo mantengamos. Es maravilloso. Que tengan la confianza de venir a pedir ayuda, de hacernos propuestas, de trasladarnos qué les gusta y los aspectos que creen que debemos mejorar… igual que en una familia. Y creo que ahí está el porqué de nuestro crecimiento.

Nuestros chicos se sienten arropados y acompañados. Saben que nos tienen para lo que necesiten y eso les da tranquilidad a ellos y a sus familias. Si necesitan que les acompañemos al médico, a buscar un profesor particular, a solucionar alguna situación difícil en casa… Es una atención 360º”. Nos adaptamos a sus necesidades en el servicio, generalmente los alumnos mayores o de máster prefieren el servicio más sencillo de una limpieza de las zonas comunes dos veces por semana y los alumnos que llegan a primero optan más por el servicio completo en el que no se tienen que preocupar por nada, nos encargamos de la compra, la comida, limpieza, cuidado de ropa, incidencias… Es un servicio para centrarse sólo en sus estudios y aprovechar la vida universitaria” recalca Miguel Ibáñez, responsable del servicio de admisiones de Unibooking. Y entre esos dos tipos de servicios, podemos personalizarlo en lo que necesite cada uno y es algo que las familias valoran un montón, el servicio de personalización y de atención.”

Carlos Torres es de Ecuador y se encarga de atender a los estudiantes además de dinamizar las redes sociales y al igual que el resto del equipo, recalca la tranquilidad. “Tener esa comunicación con las familias, ser el nexo con ellos, mantenerles informados y facilitarles cualquier tipo de trámite les da mucha paz. Algunos de nuestros alumnos tienen a sus padres a 100, 200km… pero muchos vienen de otros continentes y saber que nos tienen a todo el equipo detrás para ayudarles… no tiene precio. Yo soy de Guayaquil, también estudié en la Universidad de Navarra y cuando hablo con las familias me acuerdo de cómo vivieron mis padres el momento de venir a estudiar aquí, los nervios, la incertidumbre, las dudas sobre la seguridad… Y nosotros les damos tranquilidad. Saber que les vamos a ayudar con todo, que no están solos y con la confianza de una ciudad segura.”

“Y esa sensación de tranquilidad es la misma que también perciben los propietarios de los

Es una cuestión de confianza. Saben que ellos no se tienen que preocupar por nada, que tienen el cobro del alquiler asegurado, que si hay alguna incidencia, se la vamos a solucionar y que su piso lo recibirán tal y como lo entregaron”, comenta Silvia Baiges, responsable de atención a los propietarios. “En ese sentido, los propietarios que han confiado en 20 becas de alojamiento para facilitar el acceso a la universidad a aquellos estudiantes que han realizado un buen desempeño”, comenta Ana. “Estudiar en una Universidad privada y trasladarte a vivir a otra ciudad, a veces desde muy lejos, supone un gran esfuerzo económico y desde involucren a nuestros residentes y que ellos sean partícipes en algún sentido. Por otro lado, hemos sido la primera empresa de alojamiento en Navarra adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas ”. alojamientos que gestionamos.. Saben que ellos no se tienen que preocupar por nada, que tienen el cobro del alquiler asegurado, que si hay alguna incidencia, se la vamos a solucionar y que su piso lo recibirán tal y como lo entregaron”, comenta. “En ese sentido, los propietarios que han confiado en Unibooking , están super tranquilos y agradecidos, saben que nos ocupamos y preocupamos de todo”, apunta Ana. “En Unibooking nos comprometemos con nuestros residentes y sus familias, con los propietarios y también con la sociedad. Y en ese sentido, este año hemos querido dar un paso más ofertandopara facilitar el acceso a la universidad a aquellos estudiantes que han realizado un buen desempeño”, comenta Ana. “Estudiar en una Universidad privada y trasladarte a vivir a otra ciudad, a veces desde muy lejos, supone un gran esfuerzo económico y desde Unibooking queremos poner en valor el esfuerzo y el trabajo, por eso para el próximo curso hemos puesto en marcha las Becas Unibooking. Además de estas ayudas, desde Unibooking también promovemos otro tipo de ayudas y colaboraciones. Tenemos un acuerdo de donación de ropa con la ONG Remar, colaboramos con el Banco de Alimentos y con Hermanitas de los pobres, Tantaka, El proyecto Medyka, Reporteros sin fronteras o con la ONG Rewilding España, a la que acabamos de donar 600€ recaudados en una exposición fotográfica de uno de nuestros residentes. Procuramos que sean acciones quey que ellos sean partícipes en algún sentido. Por otro lado, hemos sido la primera empresa de alojamiento en Navarra adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas ”.

Una empresa con alma donde su lema “No podemos sustituir tu hogar pero sí hacer que te sientas como en casa” se nota en cada persona del equipo y en todos los alojamientos.