Convocan 9 días de huelga en la UTE Alumbrado Pamplona para conseguir un convenio de empresa

La plantilla de la UTE Alumbrado Pamplona, que se encarga del mantenimiento del alumbrado público de la ciudad, ha decidido iniciar movilizaciones con una tanda de 9 jornadas de huelga los días 26, 29, 30 y 31 de mayo, y 1, 5, 6, 7 y 8 de junio con el objetivo de conseguir un convenio de empresa.

UTE Alumbrado Pamplona tiene una plantilla de 22 trabajadores que están representadas por ELA y, según ha informado el sindicato en una nota de prensa, "lleva desde febrero negociando un convenio de empresa para mejorar sus condiciones laborales".

"No obstante, la negociación no avanza debido a que la dirección no ofrece mejoras suficientes respecto al convenio sectorial del metal y se niega a hacer un convenio colectivo de empresa", han subrayado desde ELA.