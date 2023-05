Situada en el número 20 de la carretera del Sadar es, por tanto, mucho más que una residencia. "Ofrecemos eventos y una comunidad diversa y multicultural donde los residentes harán amigos rápidamente. Nunca estarán a solas... si no quieren. Queremos que se sientan en casa en nuestros acogedores y elegantes apartamentos amueblados. Que conviertan su apartamento en su hogar desde el primer día", aseguran. Y con todas las facilidades, sin papeleos, con atención 24 horas, en pocos pasos ya tienes la reserva hecha. Facilitar lo más posible ese momento duro que es mudarte a otra ciudad.

Estarás a 5 minutos andando de la Universidad Pública de Pamplona (UPNA) y a 12 minutos en bicicleta de la UNAV. En 15 andando puedes llegar al casco antiguo de Pamplona.

Además de una habitación amueblada, a la que podrán mudarse con una sola maleta, la residencia incluye zonas comunes como el espacio de co-working, salas de estudio y de cine, el gimnasio con zona al aire libre, una zona de barbacoa, varias terrazas, una ajardinada y un azotea. Además de cocinas comunes en cada planta, cafetería (con la opción de contratar desayuno, pensión media o completa de comida casera), Parking subterráneo (con posibilidad de reserva) y aparcamiento para bicicletas y cargadores para coches eléctricos.

La importancia del diseño

Desde la distribución del edificio hasta los enchufes, el diseño práctico, pero elegante, es la base de su trabajo. "Nuestros alojamientos están diseñados con esmero y adaptados a las necesidades de una generación urbana y digital", aseguran.

Y no solo para estudiantes, también para… porque el concepto de Home & Co no es una residencia de estudiantes al uso. Si no un hogar, una casa. Co, de Conectar, cocrear, comunidad…