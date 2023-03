Cuatro denuncias por una llamada en Pamplona

en Íñigo Arista y acababa de observar cómo un vehículo, del que facilitó modelo y matrícula, circulaba deambulando, y en su trayecto chocó y derribó contra una farola que señalizaba un paso de peatones y un giro obligatorio a la derecha. A pesar del golpe, reanudó la marcha, dándose a la fuga. Pasaban 15 minutos de la medianoche del miércoles pasado cuando una persona llamó a la Policía Municipal de Pamplona desde Iturrama. Se encontrabay acababa de observar cómo un vehículo, del que, circulaba, y en su trayecto chocó y derribó contra una farola que señalizaba un paso de peatones y un giro obligatorio a la derecha. A pesar del golpe, reanudó la marcha, dándose a la fuga.

Con el aviso de esa persona, y ante un previsible mal estado al volante, una patrulla localizó a nombre de quién estaba el coche que había protagonizado el incidente descrito por el testigo. Los policías se acercaron hasta la dirección de esa persona dueña del coche, próxima al lugar, y localizaron el vehículo implicado rápidamente. Aparcado estaba, sin su conductora dentro, aunque no en una plaza reglamentaria, sino en un hueco destinado al aparcamiento de motos. Los policías llamaron a la vivienda donde estaba domiciliada la conductora y preguntaron por la persona propietaria del coche, una mujer de 38 años. Bajó a la calle, y ante la presencia de los agentes, fue requerida para una prueba de alcohol. Dio positivo, reconociendo los hechos.

A las denuncias que sumaba hasta entonces se sumó otra más: el coche no tenía la ITV en vigor. La mujer, no hizo esfuerzo por negar la evidencia. Asumió lo ocurrido y no prestó resistencia. En todo caso, pidió a los agentes que no demoraran los trámites administrativos que requerían las distintas infracciones, sino que los acabaran lo antes posible para “poder irse a dormir”. De vuelta a su cama, se llevó las cuatro denuncias: positivo en alcohol, conducción negligente, abandono del lugar y no pasar la ITV.