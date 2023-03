La oposición en el Ayuntamiento de Pamplona pide que el lanzador del chupinazo se elija por votación

Parece claro que la proximidad de los comicios del 28 M inflama la retórica política. Porque este jueves se llevó a pleno -una vez más, ya va la segunda, además de una comisión- el sistema para la elección del lanzador del chupinazo, un asunto competencia de alcaldía, pero que la oposición convirtió en dicotomía metodológica: volver al sistema de votación popular de la era Asiron, deseo formulado por EH Bildu, PSN y Geroa Bai en una declaración conjunta, o que siga, de acuerdo a la ordenanza, como una decisión y elección del alcalde, en este caso Enrique Maya. Así ocurrió el pasado año con la designación de Juan Carlos Unzué, enfermo de ELA.

Como era de prever, la declaración de los tres grupos de la oposición (que suman 14 concejales frente a los 13 de NA+) salió adelante con el acuerdo de “instar al alcalde de la ciudad a que recupere el anterior sistema de elección para el lanzamiento del chupinazo, mientras no se debata y se logre consenso con el conjunto de los grupos municipales, garantizándose en todo momento la participación ciudadana en el proceso”.

Uno podía pensar que, siendo un asunto que compete a alcaldía, el debate naufragaría. Siempre y cuando le avale al alcalde la ordenanza, como es el caso. Pero no. El año electoral manda. Asiron, en su defensa de la votación popular, aseguró que se trata de un “sistema más maduro, justo y democrático que la elección a dedo”, por cuanto demuestra “confianza en la ciudadanía”, y acusó a Maya de “ansias de protagonismo”.

PROTAGONISMO DE ABAURREA

“En 2019 el protagonismo se lo quitó Abaurrea a La Pamplonesa -contestó la concejala de Navarra Suma Ana Elizalde en referencia a los incidentes que terminaron con la dimisión del concejal abertzale-. Cuando Asiron no tiene tema para hablar saca los Sanfermines. ¿Tenemos que hablar en el pleno de los Sanfermines? Piden consenso. ¿Y cómo se consigue el consenso desde la imposición de un sistema cuando no se tiene la competencia? ¿O se llama cacicada y no consenso?”.

En su siguiente intervención, Asiron recurrió a un símil de mascotas -“un perro, un periquito, una iguana”- para justificar la insistencia de la oposición en el sistema de elección del lanzador del chupinazo. Si no se le da de comer tras pedirlo varias veces, el propietario considera que la mascota solo piensa en comer. Y este jueves las mascotas, según el símil, eran los grupos de la oposición. La comida, el sistema de votación popular. Asiron pasó al trazo grueso y comparó a Maya con “el niño repelente” propietario del balón que decide quién juega.

Maite Esporrín (PSN) rebajó el tono del debate para apelar a los sentimientos. Aseguró que el chupinazo es un asunto que “puede parecer baladí, pero que es importante”, un “tema emotivo para los pamploneses que disfrutan de las fiestas”. La portavoz socialista defendió el sistema de votaciones repasando los cuatro elegidos en la legislatura de Asiron con una media de 10.000 votos entre las cuatro convocatorias: Jesús Ilundáin en 2016, la DYA en 2017, Mochila 21 en 2018 y La Pamplonesa en 2019. “Queremos que la ciudadanía vote no solo en las elecciones. También en cosas de ciudad. Es mejor acertar con lo que quiere la ciudadanía”, sostuvo.

Por parte de Geroa Bai, Patxi Leuza reconoció desde el primer momento que la elección de lanzador es una competencia de alcaldía. Recordó cómo el sistema de ceder el lanzamiento a los portavoces de cada grupo municipal quedó anulado cuando Yolanda Barcina pasó a un modelo que fuese más allá de la representación municipal. Leuza acusó, como el resto de la oposición, de “protagonismo” al alcalde.

Y fue el propio Enrique Maya quien hizo una última intervención para mostrar las fisuras de un sistema que impide al alcalde sugerir un nombre ya que queda en manos de la Mesa de los Sanfermines sin opción de participación de los representantes públicos.

Alonso (NA+) asegura que el parking de la calle Sangüesa sigue adelante

Lo que empezó como una declaración para “exigir la dimisión” de Fermín Alonso “por su nefasta gestión del aparcamiento vecinal de la calle Sangüesa-Plaza de la Cruz” derivó en la reafirmación por parte del concejal señalado de que el proyecto se llevará a cabo, tanto el parking como la reurbanización de la céntrica plaza del II Ensanche pamplonés. Se trata de un proyecto ambicioso, que busca paliar los problemas de aparcamiento en el centro de la ciudad pero que precisa necesariamente de una partida del Ayuntamiento de 2,5 millones, que, de momento, no existe.

La declaración aprobada por los tres grupos de la oposición -EH Bildu, PSN y Geroa Bai-, además de pedir la dimisión de Alonso, desautoriza “la contratación de las obras mientras no exista un acuerdo del pleno”. En su último punto, más amenazante, advierte: “Si continúa la tramitación del expediente sin atender al informe del secretario y se derivan indemnizaciones, exigiremos que los responsables respondan con su propio patrimonio”.

El informe al que hacen alusión en el último punto desaconseja licitar conjuntamente el parking y la reurbanización si no existe acuerdo del pleno y, por tanto, partida económica. Ese es el contexto actual. La oposición ha reiterado su negativa al proyecto de NA+, aunque no al parking, sobre todo PSN y Geroa Bai. NA+ insiste en licitarlo antes de las elecciones de mayo, por lo que los plazos llevarían al siguiente ejercicio, 2024, a acordar una modificación presupuestaria, con una nueva corporación.

Fermín Alonso insistió en la legalidad del proyecto según el informe del secretario y también de acuerdo a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. No obvió la posibilidad de que en 2024, el pleno no apoye el proyecto y que hubiese por tanto, que indemnizar a los contratistas. Alonso recordó la merma reciente por parte de la oposición en dos partidas de una modificación presupuestaria que afectan al polideportivo de Buztintxuri y el civivox del Ensanche, que ha obligado al equipo de gobierno a reformular los contratos.

Xabier Sagardoy (PSN), con pies de plomo en el año electoral, se mostró a favor del proyecto, que extendió hasta la plaza Príncipe de Viana , pero con una mayor superficie de espacios verdes y peatonales. Alonso le recordó que el proyecto que plantea NA+ incrementa la zona peatonal en un 40% y deja más de la mitad de la calzada en una plataforma única.

La oposición posterga 1,7 millones de Europa para el sector de videojuegos

El pleno aprobó este viernes una modificación presupuestaria con cargo a subvenciones europeas y del Estado por valor de 332.077 euros. Quedó en el aire la partida principal, de 1,7 millones procedentes de los fondos Next, a la espera de que se consolide económicamente el proyecto de un “Ecosistema digital audiovisual de Pamplona” para impulsar, entre otras, la industria de los videojuegos, uno de los sectores más pujantes en el mundo.

El proyecto en su conjunto tendría un coste de 5 millones, de los que solo habría esa subvención europea que el equipo de gobierno conoció el 28 de diciembre. Ana Elizalde (NA+) defendió el proyecto por cuanto supone favorecer “el empleo joven” y situar a Pamplona en “la vanguardia de los sectores de la videojuegos y de la animación”. “Van a votar que no a que nos den 1,7 millones de euros”, acusó Elizalde a los ediles de la oposición.

La oposición mostró cautela ante un proyecto todavía sujeto a conseguir la financiación necesaria y que deberá estar concluido el 28 de diciembre de 2023. Javier Leoz (Geroa Bai) recordó que el Ayuntamiento pone el local para el proyecto y que sería el CLAVNA (Clúster Audiovisual de Navarra) el que tendría que conseguir la financiación. En ese caso, la oposición respaldaría la subvención de Europa.