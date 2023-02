Heterodoxos Martín Armendáriz, DJ Budin: "Si estoy pinchando soul o funk, no me pidas Shakira" Contesta a las preguntas mientras rebusca entre su frondosa discoteca, cientos de vinilos que rebosan de las estanterías. “No los he contado”. Chiflado por la música negra, es uno de los fijos de la noche pamplonesa y donostiarra. Su paladar musical es rico, denso y felizmente desprejuiciado

