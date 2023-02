Una de las agentes que intervino en la reanimación de un hombre en parada cardiorrespiratoria en Huarte: "Fue un trabajo en cadena que funcionó"

Sandra Bernal Martín, desde julio pasado agente municipal en emergencia médica, ante la incertidumbre tras el desvanecimiento de un varón de 81 años en un restaurante de Huarte. Una parte más del engranaje que formaron otro cliente del local, los agentes en ese momento de patrulla y los servicios sanitarios que llegaron, primero desde el centro de salud local y poco después en ambulancia medicalizada. Un auténtico equipo que funcionó a la perfección y que logró recuperar al enfermo en ese momento tras entrar en parada cardiorrespiratoria mientras comía. “Fue un trabajo en equipo y coordinado y resultó fundamental para que saliera en ese momento. Ahora esperamos que evolucione lo mejor posible y con las menores secuelas”, reflexiona la agente, de 39 años, madre de dos hijos de 8 y 3 años, hija y esposa de policías y que sacó la oposición una vez que se eliminó el requisito de la altura y tras prepararla en la baja por su segunda maternidad. , desde julio pasado agente municipal en Huarte , es la cara visible de esta historia. Uno de los eslabones de una cadena que se fue engarzando en medio de una, ante la incertidumbre tras el. Una parte más del engranaje que formaron otro cliente del local, los agentes en ese momento de patrulla y los servicios sanitarios que llegaron, primero desde el centro de salud local y poco después en ambulancia medicalizada. Unque funcionó a la perfección y que logró recuperar al enfermo en ese momento tras entrar en parada cardiorrespiratoria mientras comía. “Fue un trabajo en equipo y coordinado y resultó fundamental para que saliera en ese momento. Ahora esperamos que evolucione lo mejor posible y con las menores secuelas”, reflexiona la agente, de 39 años, madre de dos hijos de 8 y 3 años, hija y esposa de policías y que sacó la oposición una vez que se eliminó el requisito de la altura y tras prepararla en la baja por su segunda maternidad.

La casualidad quiso que el miércoles, en unos días de vacación junto a su hija, el varón de 81 años, residente en Guipúzcoa, se detuviera a comer en el restaurante Zubiondo. Allí había llegado uno de esos clientes que con los años se convierten en amigos de la familia que lo regenta desde hace décadas. Se trata de Rubén A., vecino de Pamplona, de 50 años y ajeno ahora laboralmente al mundo sanitario pero con formación en primeros auxilios tras su paso por Cruz Roja en la mili y con años de experiencia como Auxiliar en Transporte en Ambulancia (ATA). "Estaba allí comiendo con mi primo cuando vimos que algo pasaba. Pedí si había algún sanitario, pero no fue el caso. Le dije a mi primo que subiera al coche y cogiera el botiquín, con un ambú que llevo siempre. Los del restaurante me ayudaron como pudieron. Enseguida me percaté de lo que pasaba, que estaba en parada. Le pusimos en el suelo, le retiré la ropa y empecé con la maniobra RCP. Hacía 25 años de la última, pero salió adelante y contento por eso. Actué tranquilo y con el patrón claro de lo que había que hacer. Fue aun cadena muy bien hecha que se completó con los policías con el equipo DESA y los sanitarios que llegaron en la ambulancia", repite la idea de la agente.

Entre los clientes no había nadie más con experiencia médica, pero la llegada de los agentes y, poco después del personal del centro de salud, corrigió ese déficit. En el curso de la academia Sandra Bernal, que anteriormente trabajó en recursos humanos en una empresa, recibió formación en primeros auxilios, manejo del DESA y en maniobras RCP. Una formación que se completó con un curso de reciclaje nada más ingresar en el cuerpo de agentes locales de Huarte. La del miércoles fue su primera intervención “real”. “Me queda la satisfacción de que logramos que saliera y de que no me bloqueé. Porque no es lo mismo la teoría que verte en una emergencia, entre tanta gente asustada...” Su compañero de patrulla ese día, el agente número 15 con 15 años de experiencia en el cuerpo, ha participado en tres maniobras. Ella se ocupó del DESA y el otro agente se relevó con el cliente del restaurante en la maniobra de recuperación. “Es una tranquilidad su experiencia. Enseguida rasuró el pecho para que las pegatinas hicieran su función. Luego cada uno hizo su trabajo y ayudamos en lo que pudimos”, relata.

LA FORMACIÓN, ESENCIAL

Sin querer protagonismo tras una intervención en la que hicieron “lo que correspondía” ante la emergencia, tanto la agente como el cliente cuentan la historia para resaltar la importancia de la formación en estas maniobras y el papel que juegan los equipos DESA.