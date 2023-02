Los coches 'cero emisiones' ya no pagarán zona azul en Pamplona

La movilidad sostenible, sin contaminantes vertidos a la atmósfera, tiene que ser valorada de manera diferente. Un granito de arena que ya tiene su compensación en la capital. Y es que el Ayuntamiento de Pamplona ha dado orden a la empresa Dornier (concesionaria de controlar el estacionamiento regulado en la ciudad) de que los coches que lleven el distintivo 'cero emisiones' no tengan obligación de pagar zona azul cuando estacionen en cualquiera de sus calles.

La decisión ha sido tomada después de comprobar que la normativa general solamente hacía distinción de pago hacia a los coches eléctricos. Ahora bien, tras la puesta en marcha de la nueva Zona de Bajas Emisiones, son muchos los conductores que han optado por obtener la identificación que emite la DGT acerca del nivel contaminante de su vehículo.

Eso sí, siempre quedará la excepción de las zonas verdes, reservadas para residentes, y donde no podrán estacionar con independencia de su categoría. En ese sentido, fue el propio concejal de Seguridad Ciudadana quien matizó que los coches deberán pedir permiso siempre que deseen acceder a una zona de paso restringida en Pamplona.

Esto es así porque las cámaras no diferencian si el vehículo es uno u otro y de ahí que deban solicitar el correspondiente permiso de acceso. Los lectores identifican solamente matrículas. "No existe restricción, no obstante, a día de hoy para entrar en la Zona de Bajas Emisiones, ya que de momento solamente estamos llevando a cabo un control ambiental", aseguró el máximo responsable.