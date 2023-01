Cohousing, mejor que una residencia

“Somos un equipo entusiasta, profesional y muy cercano. Nos gusta cuidar con mimo todo lo que hacemos y ofrecer un servicio excelente a nuestros estudiantes. Por eso, basados en una trayectoria profesional ligada al mundo universitario, hace algunos años decidimos lanzar nuestro propio servicio de alojamiento en Pamplona. Una red de apartamentos para la ‘familia’ de estudiantes que se ha ido creando en torno a nuestras premisas: buen servicio, autonomía y confianza”, añaden.

Los estudiantes pueden elegir entre un amplio abanico de planes la opción que mejor se adapte a cada uno. “Vivirán en un piso independiente cerca de la facultad, con todas las comodidades que podrían encontrar en una residencia universitaria, pero guardando la independencia de tener su propio apartamento, lo que significa sus propios horarios y sus propias rutinas”.

Los pisos

Todos los apartamentos están acondicionados para que los estudiantes vivan con comodidad y autonomía su etapa universitaria. Tendrán una habitación individual y compartirán las zonas comunes con sus compañeros. Todos los apartamentos vienen equipados con el mobiliario y electrodomésticos necesarios, los estudiantes solo tendrán que traer la ropa de cama y sus cosas personales.

“Además, no tienen que preocuparse por la elección de compañeros del piso. Si vienen con un grupo, respetaremos su elección, y si no conocen a nadie, lo organizaremos todo para que puedan estar a gusto con el resto de los estudiantes del piso”, aseguran.

Todos los planes de alojamiento para estudiantes incluyen: Equipamiento y mobiliario; agua, luz, calefacción y Wifi; asistencia personal House Planner y servicio de reparación y mantenimiento

En la zona universitaria

“Conocemos sus necesidades. Porque toda nuestra trayectoria profesional se ha desarrollado en el ámbito del alojamiento para estudiantes. Y las entendemos. Dentro de nuestro equipo confluyen personas que llegaron desde lejos a Pamplona, y que saben lo que supone adaptarse a un nuevo entorno. Y también gente de aquí, que acoge con cariño a todos los estudiantes que hacen de Pamplona una verdadera ciudad universitaria. Esto, sumado a nuestra pasión nata por el cuidado, el compromiso y la cercanía, hace de nosotros el mejor equipo que pueden tener a su lado para asegurarse una buena estancia en sus años de universidad.

UNA RESERVA EN FASES:



​1) Buscas alojamiento para estudiantes. Te has puesto en contacto con nosotros y has decidido reservar plaza para uno de nuestros pisos. ¡Bien! Te tomaremos los datos y hablaremos para formalizar el contrato. Charlaremos contigo y estudiaremos cuáles van a ser tus próximos compañeros de piso. Si vienes con tus amigos, no te preocupes, podréis quedaros juntos.



2) Tic, Tac... Falta menos para que te mudes a tu nuevo lugar de residencia. Pregúntanos cualquier duda que tengas, queremos preparar todo para tu llegada, ya vengas de fuera o te encuentres estudiando en Pamplona.



3) Bienvenido a Pamplona. Al llegar a Pamplona, te daremos las llaves y te acogeremos en tu piso. ¿Vienes acompañado de tu familia? Comunícanoslo y facilitaremos su alojamiento en la ciudad. En los primeros días, te explicaremos toda la información que necesitas saber y tendremos un pequeño evento de bienvenida para nuestros cohousers.



4) El día a día en tu piso. Tendrás independencia para organizar tu vida, tus estudios, tus planes… Con la seguridad y la confianza de que dejas tu estancia en buenas manos. Nos encargaremos de los servicios que necesitas y de algún que otro ‘extra’ (sorteos, ventajas…).



5) ¡Hasta la vuelta! Cuando vuelvas a casa por las vacaciones, puedes dejar parte de tus pertenencias en nuestro depósito, así será más cómodo organizar el piso el siguiente curso. ¡Nos vemos a la vuelta del verano!



Toda la información en: www.cohousingpamplona.com