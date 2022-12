Comerciantes de Martín Azpilcueta se acercan a su barrio

A veces, cuando la tendencia general camina en una misma dirección, siempre merece la pena echar el freno y detenerse a valorar el esfuerzo que realizan quienes saben a ciencia cierta que rendirse no es una opción. A pesar de las dificultades con las que se encuentran a diario, con el crecimiento masivo de grandes superficies comerciales y la eclosión de los negocios online, desde la zona comercial de Martín Azpilcueta apuestan en firme por la fuerza de ser equipo.

Treinta y cuatro profesiones, treinta y cuatro miradas llenas de sonrisas que descansan sobre un cartel. Un gran mural situado frente al número cuatro de esta avenida semipeatonal que trata de compartir un único mensaje: el de agradecer a todas esas personas que siguen apostando fuerte por el comercio de cercanía. Una forma visual de intentar demostrar proximidad con cada uno de esos clientes que ya se han convertido en fieles.

En definitiva, se trata de una gran fotografía de grupo, de familia, en la que cada una de las 34 personas que regentan sus correspondientes negocios y que ya forman parte de la esencia comercial de Martín Azpilcueta, aparece junto a aquello que le representa. Lo mismo aceitunas que una lechuga, una brocha, un ramo de flores, un jamón, una lámpara, almohada o cuchillos para limpiar pescado.

UNIDOS

Una imagen que pretende dar las gracias y recordar que, tal y como expresó la concejala de Comercio y Turismo, Ana Elizalde, el comercio termina por configurar la esencia del barrio de una ciudad. “Siempre nos ha gustado en el Ayuntamiento de Pamplona el compromiso que se palpa entre estos comerciantes y sus vecinos”, aseguraba la edil.

El mural, de cinco metros de ancho por uno y medio de alto y que todavía no está listo por motivos técnicos, sustituirá en unos diez días a la placa que ahora luce en la fachada. “Queremos demostrar que estamos aquí, transmitir ilusión, entusiasmo y orgullo que sentimos de ser comerciantes de Martín Azpilcueta”, indicó Lidia Lizarraga, presidenta de la asociación y quien no dudó en animar a aquellos establecimientos que todavía no se han adherido, a que lo hagan. “Juntos tenemos más fuerza, más resistencia antes de pensar en tirar la toalla en los momentos complicados”, añadió.