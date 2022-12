El tobogán de nieve en Sarasate está de vuelta

El tobogán de nieve del paseo de Sarasate acapara todas las miradas de quienes pasean por el centro de Pamplona tras tres años desaparecido. Estas Navidades ha vuelto para quedarse hasta el próximo 7 de enero, y su objetivo no son solo los más niños. Son varios los padres que deciden coger uno de los trineos en forma de flotador para lanzarse con su hijo. Uno de los padres presentes agradece que sea una “actividad rápida, divertida, en familia y con la que te sube la adrenalina momentánea”. A pesar de ser de Pamplona, siempre lo ha visto de lejos, hasta este año: “El niño te lleva a hacer cosas de estas. Si no, no creo que me hubiera subido”, se ríe.

Entre las decenas de familiares que esperan a las puertas del tobogán con móvil en mano para inmortalizar la bajada del niño, se encuentra un matrimonio donde ella aprovecha a su hijo para tirarse tobogán abajo. “Ya van cuatro veces hoy. Es que esto a mí me encanta”, comenta la madre. El padre, por su parte, prefiere quedarse mirando.

A su vez, en un lateral, una abuela espera a que sus nietos hagan el descenso para enseñarles el vídeo que les ha hecho. El día anterior fue la primera vez que los niños, de 5 y 7 años, se montaban en el tobogán, y no han tardado ni 24 horas en volver. “Ayer vinieron con sus primos, y hoy estaban locos por tirarse otra vez”, explica la abuela. Si fuera por ellos, dice la hermana mayor, vendrían todos los días. La manera de hacer funcionar el tobogán, que mide 36 metros de largo y ocho de largo, es muy sencilla. Los tres carriles por donde se lanzan los niños, al tener una base de plástico, se hidratan con agua y jabón y hace que el trineo, que está hecho de plástico a modo de flotador, resbale perfectamente. De hecho, en los días de poca lluvia, en los que el tobogán está abierto, cogen incluso más velocidad. Por seguridad, aunque hay un frenado propio, un equipo de monitores jóvenes se colocan al final del tobogán para encargarse de que todo salga bien. “Además, siempre da un poco más de seguridad al niño si ve a alguien abajo”, señala Lua Piñeiro, monitora del tobogán. También hay un grupo de ellos en la parte de arriba para explicar a los más pequeños cómo lanzarse y asegurarse de que lo hacen bien.

LOS PRIMEROS DÍAS

“El primer fin de semana, yo creo que por la lluvia y el frío, notamos un poco suave la gente”, declara Dani Heredia, gerente del tobogán. “Pero conforme va avanzando y se va escuchando que ya está aquí el tobogán, se nota más la gente”, continúa. Y que los padres compartan las fotos y los vídeos en redes sociales, concluye, es un punto a favor.