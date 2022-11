Un macero 'barroco' gana el Concurso Fotográfico San Fermín

Julián Solano, macero de la catedral, se ha despojado de su peluca gris y su túnica púrpura y se toma un descanso después de una procesión de un calor casi sofocante. A su derecha, Marcos Navarrete, Pelayo Sánchez y Jaime Solá, acólitos de San Lorenzo que han portado la cruz parroquial, conversan amigablemente. En ese preciso instante, José Torregrosa, pamplonés de 73 años, pilla desprevenidos a los protagonistas e inmortaliza la escena con su cámara fotográfica. El zaldiko blanco de la catedral parece cobrar vida en un retrato barroco que parece extraído de un cuadro de Velázquez. Una obra de arte que le ha valido el primer premio de la VII edición del Concurso Fotográfico San Fermín, organizado por el Banco Santander y Diario de Navarra. Siete de julio de 2022 a las 12.10 horas en la iglesia de San Lorenzo de Pamplona . Justo da comienzo la misa en honor a San Fermín y en la sacristía, se ha despojado de su peluca gris y su túnica púrpura y se toma un descanso después de una procesión de un calor casi sofocante. A su derecha,, acólitos de San Lorenzo que han portado la cruz parroquial, conversan amigablemente. En ese preciso instante,, pamplonés de 73 años, pilla desprevenidos a los protagonistas e inmortaliza la escena con su cámara fotográfica. Elde la catedral parece cobrar vida en un retrato barroco que parece extraído de un cuadro de Velázquez. Una obra de arte que le ha valido el primer premio de la, organizado por el

En Sanfermines, a José Torregrosa, aficionado a la fotografía desde los 18 años, le gusta captar la trastienda de la fiesta, momenticos que sólo unos pocos privilegiados pueden vivir. “Cuando terminó la procesión, me colé en la sacristía, puse en silencio el disparar e intentando pasar desapercibido me dediqué a sacar fotos. Esta tenía una magia especial. Es una fotografía muy natural”, ha relatado Torregrosa tras recibir el cheque de mil euros de manos del alcalde, Enrique Maya.

El acto de entrega del premio ha tenido lugar en la sede del Banco Santander en la plaza del Castillo de Pamplona. Cuando se acerquen las fiestas, esta fotografía, en gran formato, adornará el edificio del Santander en la sala de estar de los pamploneses. Le acompañará la foto de Iñaki Vergara Pérez ‘¿Están dentro?’, ganadora del segundo premio, dotado con 500 euros, y la instantánea de Ainhoa Tejerina Guruciaga ‘Baila’, que ha recibido 300 euros del tercer premio. El premio por votación popular, dotado con 500 euros, ha sido para Silvia Tayán, con su imagen ‘Que viene la peña Muthiko Alaiak’.

Tal como ha destacado el presidente del consejo de Diario de Navarra, Luis Colina, cada una de las fotografías ganadoras reflejan cómo vive cada persona las fiestas “a su manera”. No hay bullicio ni gentío en estos selectos “momenticos”. Iñaki Vergara, de 47 años, captó su esencia sanferminera cuando vio a dos niños muy curiosos intentando ver a los gigantes tras la cerradura del palacio de Ezpeleta en la calle Mayor. “Pasaba por ahí y me paré a observarlos. Estuvieron un buen rato escalando para alcanzar el ojo de la cerradura. ”, ha comentado Vergara, que posee un estudio fotográfico en la Rochapea. “Soy muy sanferminero. Los vivo muy intensamente. Voy siempre con dos cámaras al hombro. Además del encierro, me gusta fotografiar el ambiente y los rincones de Pamplona”, comenta.

despedida de los gigantes. Casi desde el suelo, capta el vuelo del vestido de la reina europea. “Me gusta la fotografía cercana, el movimiento”, ha explicado. Ainhoa Tejerina, maestra de 47 años, nacida en Pamplona y residente en Tafalla , también va siempre con su cámara en Sanfermines. Su foto ganadora la captó en la. Casi desde el suelo, capta el vuelo del vestido de la reina europea. “Me gusta la fotografía cercana, el movimiento”, ha explicado.

A la séptima edición del concurso se presentaron más de 500 fotografías, que obtuvieron 1.565 votos. Tal como ha explicado Javier Gallardo, director de la zona norte del Banco Santander, el objetivo del concurso es "captar y trasladar la esencia de una de las fiestas más importantes del mundo". Las fotografías finalistas servirán para engalanar el exterior de la sede de la entidad, "uno de los mejores escaparates de la ciudad". Gallardo ha destacado la implicación del Santander con Navarra, con iniciativas como el Premio Pyme del Año, en colaboración con Diario de Navarra y la Cámara de Comercio