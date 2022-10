bandera de Navarra de la plaza de los Fueros que quedó el martes desgarrada en la parte superior de la tela por los fuertes vientos que se registraron en la capital navarra. Este miércoles, los grupos de la oposición preguntaron durante la comisión de Urbanismo por este incidente con la bandera y por qué no se activó su arriado ante la previsión de vientos. Según la concejala Maite Esporrín (PSN) “hasta las aplicaciones móviles del tiempo” alertaban de fuertes rachas de viento. El Ayuntamiento de Pamplona ha repuesto ya lade la plaza de los Fueros que quedó el martes desgarrada en la parte superior de la tela por los fuertes vientos que se registraron en la capital navarra. Este miércoles, los grupos de la oposición preguntaron durante la comisión de Urbanismo por este incidente con la bandera y por qué no se activó su arriado ante la previsión de vientos. Según la concejala(PSN) “hasta las aplicaciones móviles del tiempo” alertaban de fuertes rachas de viento.

Fermín Alonso (NA+), concejal responsable de la instalación de la bandera, respondió que el Ayuntamiento recibe un aviso cuando los vientos van a ser superiores a 70 km/h y que el pasado martes no recibió ninguno. Sí se activó la alerta por viento, según refirió el concejal, los días 19, 20 y 23 de octubre. “Ayer (por el martes) no había aviso de vientos de esta consideración y por eso no se había arriado la bandera”, aseguró.

Alonso declaró que ahora se está investigando los motivos del desgarro de la tela, un episodio que se suma a la polémica suscitada con la instalación de la bandera y su coste -178.000 euros- y que se ha convertido en asunto recurrente en el salón de plenos. El Ayuntamiento adquirió tres banderas ante posibles deterioros de la tela y ya ha repuesto la que quedó rota el martes y que, aseguran, no se puede arreglar.