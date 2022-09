Elizalde (NA+) afirma que el PSN está "plegado" a EH Bildu y ha renunciado a "tener voz propia"

La portavoz de Navarra Suma en el Ayuntamiento de Pamplona, Ana Elizalde, ha acusado al PSN de estar "plegado" a EH Bildu y de renunciar a "tener voz propia y postura propia en el Ayuntamiento". "Va de la mano de Bildu en todo, ha preferido el no por el no, no a todo, de hecho, utiliza hasta los argumentos de Bildu, no se diferencia ni en el discurso", ha afirmado Elizalde en el Debate sobre el Estado de la Ciudad.

Así, la portavoz Navarra Suma ha asegurado que los socialistas han dicho "no a la pasarela del Labrit, no a la bandera de Navarra, no al Paseo de Sarasate, no al edificio de Los Caídos, no a cualquier decisión de San Fermín".

Según Elizalde, tras las últimas elecciones, "Bildu no sólo perdió la Alcaldía, sino que perdió la calle y Asiron ha perdido el liderazgo". "En esa frustración han traído el insulto, la descalificación y la difamación al debate político, y ahí se han sumado muy cómodamente tanto PSN como Geroa Bai", ha asegurado.

Además, ha señalado que tras cuatro años de Gobierno liderado por Bildu, no se encontró nada bajo las "alfombras". "Los chanchullos los hacían ustedes. Que lo haga Geroa Bai por complicidad, también, pero lo que no se explica es la postura del PSN, que ha pasado de tener un acuerdo presupuestario en 2021 -con Navarra Suma- a querer gobernar desde la oposición", ha criticado.

Ana Elizalde ha explicado que, primero con la pandemia y después con la guerra en Ucrania, la actividad del Ayuntamiento "se ha centrado en atender a las personas y en intentar reactivar la actividad económica en Pamplona, y ahí es donde nos hemos encontrado los grandes escollos, escollos que no tienen nada que ver con un mejor servicio a los ciudadanos, sino con las estrategias políticas de los partidos".

Así, ha criticado que "de un día para otro, y a través de una rueda de prensa sobre financiación de las entidades locales, el Gobierno de Navarra anunció entre otras cosas que de manera unilateral eliminaba la Carta de Capitalidad de Pamplona, sin ningún motivo, y en el año de mayor Presupuesto de la historia del Gobierno hasta este". "Tiene que perjudicar a Pamplona. ¿Razón? Que fue la condición que impuso el señor Araiz, de Bildu, para aprobar los Presupuestos de Chivite. En España fueron presos por Presupuestos y en Navarra ahogar financieramente a Pamplona por Presupuestos, o por lo menos intentarlo, y por supuesto que Pamplona no tuviera Presupuesto en 2022", ha añadido

Ana Elizalde ha lamentado que, "donde un año antes habíamos pactado el Presupuesto de Pamplona con el PSN ahora se convino absolutamente imposible, porque dependían de Bildu en el Parlamento, y si Pamplona tenía Presupuesto en 2022, no lo tendría Navarra".

En esta situación, ha señalado que "cualquier persona razonable pensaría" que los grupos de la oposición en el Ayuntamiento "pondrían el grito en el cielo". Sin embargo, ha considerado que Bildu está "feliz" porque "el único objetivo de Bildu sistemáticamente cuando está en la oposición es que Pamplona no tenga Presupuestos". "Para Bildu, cuanto peor para Pamplona, mejor", ha señalado.

Respecto al PSN, ha afirmado que está "plegado" a EH Bildu. "Después de haber llevado proyectos importantes para Pamplona durante 2021, como la gratuidad de las escuelas infantiles, el campo de softball, el polideportivo de Buztintxuri, la cubierta de Ermitagaña, o la rehabilitación de viviendas, pasan a arremeter contra el equipo de Gobierno porque le molestan más cuatro coches en Pío XII que el hecho de que el Gobierno de Chivite le quite cinco millones de Pamplona", ha afirmado.