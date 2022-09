Abiertas las inscripciones para 330 plazas en actividades infantiles en la red Civivox para octubre y noviembre

Hasta el 27 de septiembre están abiertas las inscripciones para los talleres infantiles, familiares e intergeneracionales previstos en la red Civivox entre octubre y noviembre. En total son 25 propuestas proyectadas para edades que van, desde la etapa bebé, hasta los 12 años. En total suman 330 plazas. Las infantiles y familiares se desarrollarán en los siete centros de la red. En Civivox Iturrama tendrá lugar, asimismo, un taller Intergeneracional vinculado a la cocina. están abiertas laspara los talleres infantiles, familiares e intergeneracionales previstos en laentre octubre y noviembre. En total son 25 propuestas proyectadas para edades que van, desde la etapa bebé, hasta los 12 años. En total suman 330 plazas. Las infantiles y familiares se desarrollarán en los siete centros de la red. En Civivox Iturrama tendrá lugar, asimismo, un taller Intergeneracional vinculado a la cocina.

Hay actividades en castellano y euskera y todas ellas se desarrollan en viernes o en sábado. Las plazas cuestan entre 2 y 5 euros, dependiendo del taller escogido, y se atribuirán por sorteo el miércoles 28 de septiembre, lo que se comunicará a las personas adjudicatarias mediante correo electrónico. La inscripción puede realizarse presencialmente en cualquier centro de la Red Civivox, telefónicamente en el 010 (948420100 si se llama desde fuera de Pamplona o desde móvil) y online en las páginas web del Ayuntamiento de Pamplona (www.pamplonaescultura.es / www.pamplona.es).

Civivox Mendillorri

Las actividades se estructuran en cuatro grandes bloques. Las propuestas para primera infancia y línea evolutiva se centralizan en Mendillorri (11.00 horas) y se recogen el programa de estimulación sensorial para bebés ‘Piececitos manchados, manitas pintoras’ y en la propuesta de ‘Creación de minimundos en familia’ para menores de 4 a 6 años, siempre en el entorno de la sensibilidad artísticas. Para los bebés de entre 12 y 24 meses los sábados 1 de octubre y 5 de noviembre, respectivamente, se trabajará con frutas: naranjas el 1 de octubre y limones el 5 de noviembre. El coste es de cuatro euros.

Los niños y niñas de entre cuatro y seis años tendrán su propia línea evolutiva. En compañía de una persona adulta podrán disfrutar un sábado cada mes entre las once y las doce del mediodía en Civivox Mendillorri de un taller en el que, a través del juego y el arte, se mostrará cómo se pueden crear ‘minimundos’ en familia a través de la recreación de un cuento infantil o las estaciones. ‘Acampada en el bosque’ y ‘Teo en la granja’ serán los pequeños escenarios que se recrearán, lugares donde jugar y contar historias, estimulando la imaginación y la creatividad. El coste es de cuatro euros.

También en Civivox Mendillorri, dos viernes al mes, tendrán lugar los talleres de Arte sensorial para herman@s en compañía de una persona adulta en los que las familias podrán fomentar su relación a través del arte y los diferentes estímulos táctiles, auditivos y visuales. De lo más variados, estos talleres permitirán disfrutar experimentando con ‘Árboles y contenedores otoñales’, ‘Rosquillas de lavanda’, ‘Geometrías de papel’ y ‘Obras y construcciones’. Dirigidos a herman@s entre los dos y los seis años, los talleres comenzarán a las cinco y media de la tarde, con una duración de una hora. El coste es de cinco euros.

Ensanche, Iturrama y Jus la Rocha

El público infantil desde los tres y hasta los doce años podrá disfrutar también de propuestas creativas. Un viernes al mes en Civivox Ensanche tendrán lugar talleres en familia dirigidos a niños y niñas de entre tres y seis años, y de seis y doce años, donde crearán y modelarán con arcilla polimérica. En horario de tarde, a partir de las cinco y media y durante dos horas jugarán con las formas y las texturas, combinarán colores y crearán sus propios ‘Llaveros personalizados’ y sus ‘Primeros pendientes’. El coste es de cuatro euros.

Por su parte Civivox Iturrama acogerá talleres creativos en familia en euskera y castellano dos sábados al mes por la mañana para niños y niñas entre seis y once años. Comenzarán a las once y tendrán una duración de dos horas. En esta ocasión crearán una ‘Carpeta de artista’ y aprenderán a ‘Modelar con pasta de miga de pan’. El coste es de cuatro euros. Civivox Jus la Rocha, a su vez, propone laboratorios artísticos para fomentar la creatividad en familia, un sábado al mes a las once de la mañana. Dirigidos a niños y niñas entre cinco y diez años y a través de la obra de los artistas Josh Bryan y Alexander Calder se sumergirán en un mundo mágico y creativo. Los talleres son en castellano y euskera, respectivamente, y al final de cada laboratorio se realizará una pequeña exposición. El coste de estos talleres es de cuatro euros.

Milagrosa, San Jorge y Condestable

Un viernes al mes en Civivox Milagrosa tendrán lugar talleres infantiles para niños y niñas de seis a doce años, donde crearán y modelarán con arcilla polimérica. Experimentando con este material podrán hacer ‘Amuletos de la suerte’ y un ‘Tres en raya terrorífico’. El coste es de dos euros. Los sábados a las cinco y media de la tarde y durante una hora y media, los centros de Civivox San Jorge y Condestable abrirán sus espacios creativos infantiles bajo las denominaciones de ‘Verde Bali’ y ‘Rosa Tokyo’ respectivamente. Se trata de propuestas plásticas en las que, a través de la pintura, los colores, las formas y el juego los y las participantes desarrollarán sus capacidades artísticas. ‘Espejo con mensaje’, ‘Dibujo desplegable’, ‘Mis primeros dibujos Kawaii’ y ‘Burbugrafía’, serán los talleres elegidos para estos meses de octubre y noviembre. Se desarrollarán talleres en euskera y castellano y tienen un coste de dos euros.

Público intergeneracional y Festival Mapping

Dentro de las propuestas intergeneracionales de la red Civivox, el viernes 28 de octubre Civivox Iturrama propone el taller creativo ‘Raíces y sueños. Abuel@s y niet@s juntos por el arte’ en el que niños y niñas darán la bienvenida al otoño ‘Cocinando con arte masas plásticas y sensoriales’ con sus abuelos y abuelas mientras intercambian anécdotas y recuerdos divertidos. El coste es de cuatro euros.

Este otoño el Festival Mapping se celebrará en Civivox Mendillorri e Iturrama entre el 12 y el 26 de noviembre. En ese marco tendrán lugar talleres de expresión artística y plástica para bebés dirigidos a público infantil de quince meses a cuatro años. Inspirados en las propuestas escénicas y espectáculos del Festival serán las actividades ‘Contenedores lumínicos, una experiencia sensorial con luz negra’ (Civivox Mendillorri) y taller ‘Pintando el escondite’ (Civivox Iturrama).

Serán los viernes 18 y 25 de noviembre, respectivamente, a las cinco y media de la tarde y el coste de cada uno de ellos es de cuatro euros.