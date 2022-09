Enrique Maya, ha explicado que "no ha habido mayores dificultades más que los daños" materiales provocados por el incendio forestal en el monte Ezkaba declarado este martes y que se dio por controlado esta medianoche. El alcalde de Pamplona,, ha explicado que "no ha habido mayores dificultades más que los daños" materiales provocados por el incendio forestal en el monte Ezkaba declarado este martes y que se dio por controlado esta medianoche.

Según ha explicado, en declaraciones a los medios de comunicación, no ha sido necesario desalojar a ninguna persona si bien "ha ardido alguna construcción que estaba en la ladera del monte". "La verdad es que es muy triste ver arder edificios que has conocido desde siempre", ha lamentado.

"Parece que no ha habido mayores dificultades más que los daños que evidentemente hay que valorar", ha indicado Maya, que ha señalado que "es muy duro ver arder esa ladera de San Cristóbal, que es como hemos llamado siempre aquí al monte Ezkaba".

El alcalde, que ha sido informado desde que se declaró el incendio por la Policía Municipal y en una reunión que mantuvo con el vicepresidente Javier Remírez en el puesto de mando instalado en las cocheras del transporte urbano comarcal, ha declarado que no tiene "demasiada información nueva". "A mí me van informando según van surgiendo novedades, no las tengo, por lo tanto ayer nos quedamos con la idea de que estaba controlado, me imagino que será igual, y será el Gobierno el que informará de los últimos detalles", ha dicho, para afirmar que todavía "es muy pronto" para conocer el posible origen del fuego.

Maya ha señalado que este martes, en la reunión en el puesto de mando, "la gran preocupación era que no se trasladase a ningún núcleo urbano, evidentemente eso se ha conseguido, y que no llegase hasta las cocheras de los autobuses". "En ese momento que estaba allí vi que estaban de alguna forma tirando el fuego hacia arriba, cortando que el fuego pudiera bajar hacia allí pero eso ya estaba controlado", ha apuntado.